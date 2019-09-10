Депутаты хотят сделать обязательными кассовые аппараты для всех ФЛП в сфере торговли, в том числе и для интернет-магазинов





Во время заседания Верховной рады Украины (ВРУ) 10 сентября депутаты по сокращенной процедуре проголосовали в первом чтении за законопроекты (№1053, 1053-1 (доработанный вариант №1053) и 1073), которые определяют правила использования бизнесом кассовых аппаратов (регистраторы расчётных операций, РРО).

По мнению авторов, эти законопроекты позволят вывести расчёты в торговле из тени. Вместе с тем, обсуждая проект на заседании Рады, депутаты говорили, с одной стороны, о «драконовских решениях» для малого и среднего бизнеса», с другой — о «кассовом аппарате в смартфоне или планшете».

Законопроекты предусматривают, что с 2021 года РРО станут обязательными для использования всеми ФЛП на едином налоге 2-4 групп, которые занимаются торговлей. Предприниматели с годовым оборотом до 1 млн в год имеют льготный период, они не обязаны использовать кассовые аппараты на протяжении 2020 года. Вместе с тем, через полгода после утверждения закона использование РРО станет обязательным для всех интернет-магазинов, работающих через ФЛП, и других «особых групп» предпринимателей. Им льготный период не положен. Согласно тексту проекта №1073, такими «особыми группами» торговцы, которые продают товары в интернете (интернет-магазины), торгуют сложными бытовыми приборами, ювелирными изделиями, б/у-товарами, лекарствами и т.д. (ст. 17 проекта).

Под РРО подразумеваются это устройства, которые фиксируют факт продажи товара через выдачу чека. Они бывают разных видов: кассовые аппараты или фискальные регистраторы.

Добавим, законопроекты предусматривают возможность использования так называемых «программных РРО», где данные по расчетным операциям подписываются электронной подписью. Глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетьманцев заявил, что программу уже протестировали в налоговой и она готова к работе. Отмечается, что предприниматель может выбрать программный РРО или классический аппаратный.

Также вводится понятие электронного чека. У него будет тот же статус, что и у бумажного, но технологических требований к нему пока нет. Председатель Комиссии по вопросам экономической политики УСПП Юлия Дроговоз отмечает, что для интернет-магазинов с ним могут быть проблемы: электронный чек должен быть выдан не позднее момента передачи товара.

«Отправляете товар по почте — создавайте электронный чек. Если вам вернули товар: следите за покупателем, когда он занесет товар на почту. Расчеты на условиях предоплаты или частичной оплаты, замена товара — разработчиков такие мелочи не интересуют».

Ещё одним новшеством является программа «кешбека» для покупателей, которые заметят нарушения со стороны магазина при выдаче чеков. Депутаты предлагают, чтобы в случае выявления незарегистрированных чеков граждане могли обратиться в налоговую службу с заявлением, которая выплатит таким лицам «кэшбек» в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости — остальные 50% будут направляться в бюджет. Воспользоваться кэшбеком можно для товаров стоимостью более 100 грн.

За нарушения в сфере фиксировании расчётных операций предусмотрены и другие штрафы. В частности, законопроекты предусматривают повышение штрафов для предпринимателей, которые нарушают нормы об РРО. К примеру, за первую ошибку (продажу товара без проведения расчетной операцией или с проведением на неполную сумму) предприниматель должен будет заплатить 150% от стоимости товара, за повторную — 250%, но не менее 100 не облагаемых налогом минимумов (1700 грн) за каждое установленное нарушение. Сейчас за первое правонарушение в этой сфере действует санкция в размере 1 грн.

Источник: AIN