«Укрзалізниця» запустила перший в Україні інклюзивний приміський електропоїзд, що пристосований для подорожей людей з інвалідністю [фото]





Укрзалізниця завершила модернізацію приміського поїзда та зробила його інклюзивним. Це перший в Україні такий поїзд, що пристосований для подорожей людей з інвалідністю, повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

«Поступово робимо Укрзалізницю інклюзивною. Адже всі люди повинні мати рівні можливості під час подорожі залізницею, у тому числі і в приміському сполученні. Цей поїзд стане прикладом для подальших робіт з модернізації приміського рухомого складу», — зазначив Іван Юрик.

За словами керівника компанії, усі роботи проводилися в постійних консультаціях з Валерієм Сушкевичем та представниками Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України».

Так, новий електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля. Крім того, у поїзді замінено низку систем та деталей інтер’єру. Серед основних — встановлено кріплення для велосипедів.

На модернізацію зазначеного поїзда Укрзалізниця направила 70,6 млн грн, зокрема, на впровадження інклюзивності — майже 2,2 млн грн. Усі роботи здійснено на власних потужностях — на Київському електровагоноремонтному заводі.

«До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів. Кошти на це, близько 300 млн грн, передбачені у фінплані компанії», — резюмував Іван Юрик.

Зазначимо, що у найближчі роки «Укрзалізниця» придбає 130 нових вантажних електротягів від французької компанії Alstom на сумму 880 млн євро.

Джерело: Укрзалізниця