«Укрзалізниця» запустить ще два маршрути City Express — з Фастова та Вишгорода до Києва





Київська обладміністрація повідомила, що наразі триває робота над відкриттям ще двох залізничних приміських маршрутів Фастів-Київ і Вишгород-Київ, що будут працювати в мережі City Express.

«Щодня до столиці на роботу приїздить кілька десятків тисяч жителів регіону. Тобто працюють вони у Києві, а проживають в області, оскільки так економічно вигідніше. Щоб підвищити рівень комфортності, ми не лише розбудовуємо наші дороги, також разом із регіональною філією «Південно-західна залізниця» ми розвиваємо залізничну інфраструктуру. Робимо це в межах проєкту «City Express». Наприклад, навесні вже почали курсувати перші приміські електропоїзди на маршрутах Боярка-Вишневе-Київ і Святошин-Буча. Зараз працюємо над тим, щоб запустити ще два – Фастів-Київ і Вишгород-Київ», – пояснив очільник ОДА Василь Володін

Отже запуск додаткових залізничних маршрутів дозволить жителям області не витрачати зайвий час у щільному автомобільному трафіку. Окрім цього, серед переваг – розвантаження автошляхів і зниження обсягів шкідливих викидів у повітря.

Зазначимо, що «Укрзалізниця» запустила модернізований приміський електропоїзд City Express на маршруті Святошин-Біличі-Ірпінь-Буча 15 березня 2021 року. Вперше проєкт приміського сполучення City-Express, спрямований на розв’язання проблеми міського трафіку у великих містах (Київ, Харків, Дніпро) та підвищення якості приміського залізничного сполучення, був анонсований на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура». На думку експертів реалізація City Express у Києві обійдеться мінімум у 10 мільярдів гривень та займе 3-4 роки.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» та швейцарська компанія Stadler домовилися про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва поїздів бренду для City Express та інших пасажирських перевезеннь.

Джерело: КОДА