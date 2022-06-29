«Укрзалізниця»: разработка мобильного приложения почти завершена, мы ищем 1000 бета-тестеров

Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин сообщил, что команда разработчиков практически завершила создание фирменного мобильного приложения. Следующий этап — тестирование, к которому компания для начала собирается привлечь тысячу пользователей.

Бета-тестером может стать любой, кому исполнилось 18 лет и кто хотя бы дважды путешествовал по железной дороге за последний месяц. При этом для компании важна репрезентативность, то есть баланс женщины/мужчины, iOS/Android, возраст, занятость и т.д., так что все заявки удовлетворить не получится.

«Для меня и для команды железнодорожников это важный и долгожданный день. Я до сих пор не могу понять, как так получилось, что у «Укрзалізниці» нет своего приложения» — отметил Александр Камышин.

Тестеры смогут опробовать поиск и приобретение билетов, функционал хранения данных о пассажирах, оповещения, обратную связь и другие возможности будущего приложения.

Чтобы стать бета-тестером приложения «Укрзалізниці», нужно заполнить простую форму (доступна по следующей ссылке) и дождаться подтверждения с инструкцией по электронной почте.

Источник: Укрзалізниця