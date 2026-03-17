Умер легендарный автор Halo Уильям С. Дитц

София Шадрина

Умер американский писатель Уильям С. Дитц — автор романа Halo: The Flood и один из первых авторов, которые расширяли вселенную Halo вне видеоигр. Об этом 15 марта сообщила его семья в Facebook


С тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего мужа и отца, Уильяма С. Дитца.
Он приносил радость многим — как друг и как автор. Письмо было для него таким же естественным, как дыхание, и почти не было дня, чтобы он не сидел за компьютером, создавая новые приключения. Главной темой всех его произведений была победа добра над злом. И его желанием было дарить читателям возможность убежать от сложных и часто неудовлетворительных финалов историй реального мира.

Оплакивая его потерю, мы и в дальнейшем будем слышать его голос в написанных им книгах и в жизнях тех, кого он коснулся своим творчеством и как преданный семьянин. Мы знаем, что его слова и доброта будут жить во всех, кто его любил и знал.

— С любовью, семья Уильяма С. Дитца

 

Хотя Halo прежде всего ассоциируется с видеоиграми, серия с самого начала развивалась как более широкая медиавселенная. Первый роман с Мастером Чифом вышел в октябре 2001 года — еще до релиза Halo: Combat Evolved на оригинальном Xbox. С тех пор появились десятки книг, которые расширяли историю, персонажей и события.

Эти произведения не были второстепенными — они влияли и на сами игры. В частности, именно в литературе впервые появились некоторые элементы, которые впоследствии стали частью основного канона, например команда Blue Team.


Роман Halo: The Flood вышел в 2003 году и стал одной из самых заметных книг раннего периода франшизы. Это была не просто адаптация событий Halo: Combat Evolved — Дитц расширил историю, добавив новые сюжетные линии и взгляды на конфликт между силами UNSC и Ковенантом.

Помимо детального описания миссии Мастера Чифа, книга запомнилась второстепенными персонажами. Среди них — Уоллес А. Дженкинс, морпех, история которого показывает события изнутри заражения Потопом, а также угной Яяп, который воюет на стороне Ковенанта. Именно через такие истории роман давал более широкое ощущение войны, чем это было возможно в самой игре. Отдельно читатели часто отмечали атмосферу — особенно то, как Дитц описывал Потоп.

После известия о смерти писателя пользователи соцсетей начали делиться воспоминаниями о его книгах. Официальный аккаунт Halo также опубликовал короткое почтение, сопроводив его иллюстрацией к Halo: The Flood.

Для многих фанатов эта книга стала одним из первых способов глубже погрузиться во вселенную Halo — за пределами игры.

Кроме Halo, Уильям С. Дитц писал книги по мотивам Hitman, Mass Effect и StarCraft. Также в его активе — романы, связанные с играми во вселенной Star Wars конца 1990-х.

Параллельно он создавал и собственные оригинальные истории, не привязанные к уже существующим мирам.

Источник: William C.Dietz on Facebook

