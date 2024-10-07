Прощай, 343 Industries: создатели Halo объявили о ребрендинге и разработке новых проектов на Unreal Engine 5

Во время чемпионата мира по Halo разработчики из 343 Industries сообщили об изменении названия студии на Halo Studios и планах по разработке нескольких новых игр. Компания отказывается от собственного движка Slipspace в пользу Unreal Engine 5 для всех будущих проектов серии Halo.

Halo Studios представила видеодемонстрацию Project Foundry — результат исследований возможностей Unreal Engine. В ролике показали новые дизайны Мастера Чифа и элитных бойцов Ковенанту, а также три разных биома.

Арт-директор Halo Studios Крис Мэтьюз объяснил причины перехода на новый движок:

«Некоторым компонентам Slipspace уже почти 25 лет. Хотя 343 Industries постоянно улучшала его, в Unreal есть функции, которые Epic разрабатывала долгое время. Воспроизведение этих функций в Slipspace потребовало бы огромных ресурсов и времени».

Компания планирует расширить штат сотрудников и создать несколько команд для одновременной работы над различными проектами с использованием централизованного конвейера UE5. Генеральный директор Пьер Хинце не раскрыл конкретных проектов или сроков, отметив лишь, что они будут готовы, «когда будут готовы».

Руководство Halo Studios представлено генеральным директором Пьером Хинце, генеральным менеджером Брайаном Коски и операционным директором Элизабет Ван Вик. Они возглавили студию после того, как в 2022 году ее покинула бывший генеральный менеджер Бонни Росс.

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Источник: Engadget