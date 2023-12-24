Умеров о будущем мобилизации: «Это электронное оповещение», Федоров: «Повесток в Дії не будет никогда» – что планирует правительство

В интервью «Суспільному» министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о планах правительства по мобилизации граждан в ВСУ. Прежде всего, это отход от практики вручения повесток на улице, к которой негативно относится общество – сообщения будут электронными. Также на рассмотрении призыв с 25 лет более четкий и прозрачный порядок мобилизационных мероприятий.

Министр констатировал, что, к сожалению, в общественном восприятии военная служба сейчас рассматривается как наказание. Правительство готовит «матрицу ответственности или матрицу мобилизации, которая должна быть понятна обществу». Должны быть четко прописаны условия мобилизации, демобилизации и распределения по специальностям.

«Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаженные, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война. То есть все эти составляющие очень содержательны. К этому времени этот вопрос не очень хорошо был отработан. Его не хотели касаться».

Правительство готовит новый законопроект по мобилизации, его детали будут известны через несколько дней, после регистрации в Верховной раде.

«Если аргументации будет достаточно, чтобы общество это восприняло, мы будем, например, просить призыв с 25 до 60 лет. Во-первых, мы хотим произвести учет всех категорий, которые будем предлагать. После этого хотим определить, как мы будем им сообщать, чтобы это не было как сейчас, на улицах. После этого хотим, чтобы категории людей, которых мы будем просить мобилизовать, проходили медицинское освидетельствование. И тогда мы будем им объяснять, где и как они смогут выбрать профессию».

Умеров четко и утвердительно ответил, что планируются электронные средства вручения повесток, в том числе на смартфоны.

«Мы работаем над базами данных. Это электронное оповещение. То есть мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Затем смотрим, как эти базы учесть. Потому что люди не совсем понимают, кто должен, кто военнослужащий, кто ветеран. Поэтому говорим о базе данных военнообязанных, о том, как учесть их. После учета — смотрим, будет ли та или иная категория вообще на военную службу или нет. Это огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово… Мы работаем над техническими решениями».

Также Рустем Умеров рассказал, что правительство уже разработало решение по отдыху от службы тех, кто уже мобилизован долгое время, но подчеркнул, что демобилизация – вопрос послевоенного времени.

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В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров вмешался в дискуссию по электронному вручению повесток кратким сообщением:

«В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дії не будет никогда. И только так».

Похоже, что «под елочку» украинцы узнают о новом порядке мобилизации, призыва и вручения повесток.