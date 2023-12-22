«Оберіг»: Минобороны завершило верификацию реестра военнообязанных

Министерство обороны Украины завершило верификацию реестра военнообязанных «Оберіг». Теперь он станет основой для новых электронных услуг, в частности, онлайн-бронирования от призыва, которая даст антикоррупционный эффект. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что раньше повестки могли приходить людям по нескольку раз, их получали граждане, непригодные к службе или даже родственники погибших. Как ожидается, введение реестра «Оберіг» позволит исправить эту ситуацию.

«Благодаря верификации с другими государственными реестрами, мы увеличили качество наполнения данных с 27% до 88%, удалили дубли и неактуальные данные», — заявила Екатерина Черногоренко.

В дальнейших планах – создание документа, подтверждающего статус военнообязанного, а также ввести новые электронные услуги, в частности онлайн-бронирование. Пока что не уточняется, когда планируется запустить эти новые услуги.

Источник: armyinform