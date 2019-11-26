Умные часы Honor MagicWatch 2 могут отслеживать эффективность пловцов и работать без подзарядки до 2 недель

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Вместе с новыми смартфонами Honor V30 и Honor V30 Pro также были анонсированы и новые умные часы MagicWatch 2. По заявлению производителя, новинка отличается длительным периодом автономной работы.

Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали 361L и предлагается в двух размерах: 46 мм (1,4-дюймовый дисплей с разрешением 454×454 точек) и 42 мм (1,2-дюймовый дисплей с разрешением 390×390 точек). В обоих случаях используется AMOLED панель с плотностью размещения пикселей 326 PPI.

Новинка основана на чипсете Kirin A1, как и модель Huawei Watch GT 2. Фактически обе модели во многом похожи, но версия от Honor позиционируется для применения более молодой аудиторией. Умные часы Honor MagicWatch 2 также содержат 4 ГБ встроенной памяти. Из них 2 ГБ могут использоваться для хранения музыки. Этого будет достаточно для хранения примерно 500 музыкальных композиций.

Новинка способна отслеживать физическую активность, количество пройденных шагов, скорость движения, пройденную дистанцию и сожжённые калории. Чесы обладаю водостойкостью 5 ATM и могут использоваться во время плавания. Благодаря сенсору сердечного ритма устройство может контролировать пульс и отслеживать показатель индивидуальной эффективности пловцов SWOLF. Он учитывает количество секунд и сердечных сокращений во время преодоления одной стандартной длины плавательной дорожки бассейна.

На протяжении дня часы могут следить за частотой сердечных сокращений пользователя и предупреждать в случае слишком высоких или слишком низких значений. В случае стресса часы дадут рекомендации по проведению дыхательных упражнений. Дополнительно устройство может отслеживать сон и предложит рекомендации по его улучшению. Часы способны диагностировать 6 распространённых типов нарушений сна.

Кроме того, устройство может отслеживать 15 видов занятий спортом и способно отслеживать месторасположение пользователя посредством систем навигации GPS и GLONASS. Наконец, при помощи модуля Bluetooth можно отвечать на входящие телефонные вызовы.

Автономность 42-миллимтеровой версии заявлена на уровне одной недели, а 46-миллиметровой – 2 недели (90 минут отслеживания GPS, 30 минут звонков через Bluetooth и 30 минут прослушивания музыки в неделю).

Глобальные продажи умных часов Honor MagicWatch 2 начнутся 12 декабря по цене от $155 до $200 (в зависимости от размера и цвета).

Источник: gsmarena