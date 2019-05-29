Умные часы Samsung Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3 получили новейшую оболочку One UI

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Компания Samsung сообщила о выпуске крупного обновления прошивки для нескольких моделей умных часов. В частности, новая прошивка стала доступна для Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3. Обновление приносит новую унифицированную оболочку One UI, которая уже успела распространиться на достаточно большое число смартфонов южнокорейского гиганта.

Напомним, One UI была представлена в конце прошлого года, ранее на нашем сайте выходил лонгрид, где в мельчайших подробностях расписаны все особенности и преимущества новой интерфейсной надстройки для мобильных устройств Samsung.

Новый интерфейс приносит яркие анимационные элементы и новую цветовую схему в темных тонах. Помимо визуальных улучшений, повышающих удобство использования и общие впечатления от использования часов, обновление включает и ряд функциональных новшеств. В частности, говорится о расширении функциональных возможностей платформы Samsung Health, отвечающей за контроль и отслеживание различных показателей здоровья пользователей. Говоря конкретнее, появился экран ежедневной статистики (Daily Activities screen), дополнительные тренировки для плавания на открытом воздухе (только для Galaxy Watch) и улучшенный мониторинг ЧСС и сна.

Из других функциональных новшеств можно отметить возможность включения/выключения экрана в одно касание и включения/выключение ночного режима в зависимости от распорядка дня.

Обновление также должно улучшить автономность часов, которые, напомним, работают под управлением ОС Tizen.

Как обычно, обновление будет распространяться постепенно, но много времени процесс занять не должен.

Источник: Samsung