One UI — новый интерфейс Android от Samsung

Компания Samsung разрабатывает собственный интерфейс для операционной системы Android начиная с 2010 года. Изначально это был всем хорошо известный TouchWiz, который периодически подвергался критике за неторопливость работы, дальше был Samsung Experience, и вот в конце прошлого года был показан One UI. Новый интерфейс основан на Android 9 Pie и как рассказывают в компании, его разрабатывали для того, чтобы упростить использование смартфонов с большой диагональю дисплея. Помогло ли это и какие новые возможности получил обновлённый интерфейс Samsung я расскажу в этом материале.

Интерфейс для использования одной рукой

За последние несколько лет диагонали экранов в смартфонах заметно подросли, и пользоваться ими одной рукой стало ещё менее комфортно. Чтобы исправить эту ситуацию, в Samsung решили вернуть функциональные элементы интерфейса в область досягания пальцев пользователя, то есть в нижнюю часть дисплея. В верхней же решили разместить информацию об экране, на котором пользователь находится. Например, если человек заходит в настройки смартфона, то первым делом он видит крупную надпись «Настройки», а уже под ней начинаются пункты меню.

Похожая идея была у Microsoft в Windows Phone, но тогда дисплеи смартфонов были поменьше и крупные заголовки разделов на них выглядели странно.

Но вот с ростом диагоналей оказалось, что это вполне удачная идея, по крайней мере, после недели использования One UI хочется, чтобы интегрировала такой интерфейс прямо в чистый Android.

Особенно это касается размещения управляющих элементов в нижней части экрана, а не в самом верху.

Новые иконки системных приложений

В One UI компания заметно обновила иконки своих приложений, визуально они стали ещё проще, я бы даже сказал совсем примитивными, но в целом со своими задачами они справляются.

Тёмная тема оформления

В новом интерфейсе Samsung появился «Ночной режим», который перекрашивает интерфейс системных программ в чёрный цвет.

Мало того, что визуально на Super AMOLED дисплеях он выглядит отлично, так ещё и позволяет экономить заряд батареи.

Новое меню многозадачности

Как и в стандартном Android 9 Pie, в One UI меню многозадачности отображается карточками, которые пролистываются горизонтально, и в отличие от интерфейса Samsung Experience их теперь нельзя отображать списком.

При этом в верхней части каждой карточки показывается иконка приложения, нажав на которую вызывается всплывающее меню.

Здесь можно посмотреть информацию о программе, запустить её в одном экране с другим приложением, вывести в отдельном окне или же закрепить, чтобы она никогда не закрывалась в фоновом режиме.

Навигация жестами

Несмотря на то, что навигация в Android 9 Pie и так осуществляется с помощью жестов, ни один производитель так и не интегрировал её в свою оболочку и пытается сделать что-то своё. Не осталась в стороне и компания Samsung, в One UI она решила не отходить от привычной для пользователей схемы управления. Поэтому по умолчанию в One UI используется три кнопки навигации: многозадачность, выход на главный экран и шаг назад.

Но для тех, кто хочет получить ещё больше места для отображения приложений на экране, кнопки навигации можно скрыть. В таком режиме они отображаются тонкими полосками внизу экрана и вместо нажатия активируются свайпом снизу вверх. Привыкнуть к такой навигации не сложно, но как по мне, она не такая удобная, как полноценные кнопки.

Новый интерфейс камеры

Интерфейс камеры в One UI практически полностью перерисовали. Пользователь теперь может переключаться между разными режимами просто листая экран видоискателя вправо или влево. При этом рядом с кнопкой спуска затвора осталось всего две клавиши, одна открывает галерею, а вторая переключает на фронтальную камеру. Кнопка записи видео теперь появляется только если переключиться в соответствующий режим съёмки.

Кроме этого, клавишу спуска затвора теперь нельзя использовать для зума, но зато у неё появилась другая возможность.

Эту кнопку теперь можно переместить в любую часть видоискателя, что очень удобно, если держишь смартфон во время съёмки одной рукой.

Программы во всплывающем окне

Если вы когда-нибудь пользовались Facebook Messenger на Android, то наверняка знаете о функции Chat Heads, всплывающем окне мессенджера, в котором можно вести переписку поверх других программ. Нечто подобное в Samsung реализовали в One UI, только работает это для всех приложений.

Если выбрать соответствующую настройку, то при входящем уведомлении, например, в Telegram, на экране будет появляться иконка программ и при её нажатии она будет открываться в отдельном окне поверх всего остального.

Пробуждение смартфона во время поднятия

В прошлых версиях интерфейса Samsung, чтобы разблокировать аппарат через распознавание лица или радужной оболочки глаз, нужно было сначала поднять смартфон, потом нажать кнопку включения или клавишу «Домой» и только после этого аппарат разблокировался.

В One UI это можно делать проще, смартфон автоматически просыпается как только его начинаешь подносить вверх.

Новый интерфейс создания скриншотов

При создании скриншота в нижней части экрана теперь появляется небольшое меню, с помощью которого можно продолжить снимать его вниз, обрезать, отредактировать или отправить.

Автоматическая смена настроек яркости, времени ожидания экрана и громкости мультимедиа

В One UI появилась опция, которая каждый раз в полночь сбрасывает яркость, время ожидания экрана, а также громкость мультимедиа, если смартфон в это время не используется. Это может быть полезно в тех случаях, если пользователь перед сном читает или смотрит фильм, и выставил яркость и звук на комфортный для него уровень, но хочет, чтобы с утра яркость была выше, а звук тише.

Новые возможности клавиатуры

Клавиатура Samsung в One UI также обновилась, в ней появилась возможность регулировать размер, а также новы режим отображения, при котором она не фиксируется и её можно перемещать в любую часть экрана.

Кроме этого, под стать тёмному интерфейсу появилась тёмная тема клавиатуры. Более того, теперь в ней есть режим, который позволяет автоматически переключаться из тёмной темы в светлую, в зависимости от того, какой интерфейс у приложения.

Уменьшение интенсивности анимации интерфейса

В One UI очень много анимаций, они плавные и в целом не раздражают, но интерфейс позволяет сделать переходы между меню и программами менее заметными.

Новые режимы Always on Display

Режим Always on Display позволяет отображать на выключенном экране смартфона такую информацию как время, дата, а также иконки оповещений. При этом дизайн отображения времени и даты можно менять и в One UI эти опции расширили.

Во-первых, стало больше циферблатов часов, а во-вторых, на заставку теперь можно ставить собственную GIF-анимацию.

Автоматическое выключение не используемых программ

Ещё одно нововведение в новом интерфейсе Samsung — это автоматическое отключение приложений, которые не используются последние 30 дней. Эти программы не удаляются, а просто блокируются системой и скрываются из меню. Сделано это для того, чтобы приложения, про которые пользователь забыл, не потребляли системные ресурсы в фоне и не влияли на заряд аккумулятора.

Какие смартфоны получат One UI?

На данный момент Samsung планирует обновить только флагманы последних двух лет, соответственно One UI уже начали получать Galaxy Note9, Galaxy S9 и S9+, а в феврале обновление должно прилететь на Galaxy Note8, Galaxy S8 и S8+. К сожалению, пока нет информации, получат ли новый интерфейс аппараты A-серии и других линеек Samsung, думаю, более точно об этом станет известно к марту и апрелю этого года, на которые запланирован выход соответствующих прошивок.

В итоге

One UI — это самое крупное обновление интерфейса операционной системы Android в исполнении Samsung, и вполне удачное. В нём нет каких-то радикальных и сложных для пользователя изменений, даже наоборот, компания постаралась всё упростить. Но самое главное, что он стал работать быстрее, я пробовал пользоваться им как на Galaxy Note9, так и на Galaxy S9+, вышедшем в начале прошлого года, и разницы в скорости работы интерфейса между ними нет. Для Samsung в целом нетипично обновлять прошлые флагманы перед выходом новых, но в компании, судя по всему, решили, что для популяризации One UI так будет лучше. Как бы там ни было, для пользователей это возможность освежить свои устройства и получить новый позитивный опыт.