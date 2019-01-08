Умный унитаз Kohler гарантирует «полное погружение» в процесс

Выставка потребительской электроники CES 2019 только начала свою работу, а некоторые её экспонаты уже можно заносить в список самых необычных и даже странных гаджетов. Так, например, американская компания Kohler, которая уже более 146 лет производит оборудование для ванной и кухни, представила «умный» унитаз Numi 2.0 со встроенными динамиками с объёмным звучанием, фоновой светодиодной подсветкой и поддержкой голосового ассистента Amazon Alexa.

Numi 2.0 – это по сути обновлённая версия прошлогоднего интеллектуального унитаза от Kohler. Как бы смешно это не звучало, но в своём пресс-релизе производитель обещает, что клиенты будут наслаждаться «полным погружением», благодаря многочисленным «улучшениям освещения и звука». Они смогут использовать голосовые команды, чтобы включить музыку, настроить освещение, в то время как сам унитаз автоматически поднимет (а после — опустит) сидение PureWarmth, а также отрегулирует его температуру.

Numi 2.0 относится к серии «умных» гаджетов для ванной комнаты под названием Kohler Connect, которую компания представила на прошлогодней выставке CES. Помимо унитаза, сюда входят душевая кабина, ванна и зеркало, которые получили незначительные изменения. К примеру, зеркало теперь поддерживает Google Assistant, а в качестве дополнительного освещения используется API Philips Hue. Остальное осталось прежним.

Самое главное в этой новости – стоимость Kohler Connect, которую компания наконец озвучила. Зеркало стоит от $1249, душевая система – $3000, ванна из коллекции Veil Lighted Bath – $4849 и звезда шоу, «умный» унитаз Numi обойдётся в $7000 в белом исполнении или $9000 в чёрном цвете. Все продукты серии Kohler Connect будут доступны в продаже в первом квартале 2019 года.

Источник: The Verge