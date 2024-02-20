Unbound в честь 30-летия Need for Speed получит второй год поддержки с новыми режимами, вдохновленными другими играми серии

В этом году серии NFS исполняется 30 лет, так что Electronic Arts раскошелилась на еще один год поддержки актуальной нынче Need for Speed Unbound, контент которой будет посвященный прежним играм великой серии.

Наследие NFS для каждого из вас означает разные вещи. Некоторые из вас были там, где все начиналось, на Road and Track (первая часть игры). Кто-то помнит, как сражался с Eastsiders в Олимпик-Сити (NFS Underground) или прорывался сквозь Черный список в Рокпорте (Most Wanted). Или вы, возможно, начали играть совсем недавно. Спеша днем и рискуя ночью в Палм-Сити (Unbound). Независимо от того, что вы помните, нас всех объединяет любовь к NFS, и мы хотим создать новые воспоминания в течение следующих 12 месяцев.

В следующем году планируется добавить четыре новых тома контента, каждый из которых будет выходить каждые несколько месяцев, с по крайней мере одним новым основным режимом, добавленным в каждый том. Обещают больше событий, больше испытаний, нового контента, званий, их можно заработать, и нового прогресса, за которым можно гнаться. Также по меньшей мере два новых полностью кастомизированных автомобиля в рамках Speed Pass, это должны быть какие-то культовые для серии NFS авто, например BMW M3 с Most Wanted.

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