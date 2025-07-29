Уровень моря растет из-за суши, а не из-за ледников, — исследования

Группа американских ученых по результатам недавнего исследования выяснила, что суша высыхает уже настолько быстро, что вносит больший вклад в рост уровня мирового океана, чем таяние ледников.

Ученые выяснили, что потеря воды из почвы, озер и подземных водоносных источников способствует стремительному повышению уровня моря и это явление стремительно распространяется по всему миру. Территория засушливых регионов растет с угрожающей скоростью. Отдельные засушливые регионы уже начали объединяться друг с другом, образуя большие бесплодные участки суши.

Один из таких участков сейчас уже охватывает территорию от юго-западного побережья США до Мексики. Ранее высыхание одного региона компенсировалось повышением влажности в другом. Однако сейчас засушливые регионы образуются гораздо быстрее влажных. Ежегодно они занимают новые территории, вдвое превышающие площадь Калифорнии. Сейчас 101 страна мира стремительно теряет запасы пресной воды. Дефицит питьевой воды может угрожать 75% жителей планеты.

«Во многих местах, где грунтовые воды истощаются, их пополнение в масштабах, доступных человеку. Защита мировых запасов грунтовых вод имеет первостепенное значение в условиях глобального потепления и на континентах, которые, как мы теперь знаем, высыхают», — подчеркивают авторы исследования.

Они проанализировали спутниковые снимки, сделанные за период с 2002 по 2024 год, отслеживая, как вода сохраняется на поверхности земли, в озерах, реках, снеге, почве, подземных водоносных горизонтах и даже внутри растений. Ученые пришли к выводу, что ключевой причиной изменений является глобальное потепление, однако человеческая деятельность значительно усложнила эту проблему.

По мере того, как суша становится все более засушливой, люди используют все больше воды из подземных источников. Эти запасы воды не пополняются одинаково быстро, что способствует еще более стремительному распространению засухи. Исследование продемонстрировало, что из-за истощения грунтовых вод в Центральной долине на территории Калифорнии и в бассейне реки Колорадо, эти засушливые районы слились с засушливыми районами Центральной Америки.

«Длительное чрезмерное использование грунтовых вод, которое в некоторых регионах, таких как Калифорния, происходит скорее растущими, чем устойчивыми или снижающимися темпами, подрывает региональную и глобальную водную и продовольственную безопасность способами, которые не до конца осознаются миром», — подчеркивают ученые в своем отчете.

Исследователи призывают срочно разработать и принять необходимые решения как на национальном, так и на международном уровне. Такой ценный ресурс как вода должен быть сохранен для следующих поколений.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances

Источник: BBC Science Focus