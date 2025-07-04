Ученые составили топ увлажняющих напитков — вода не на первом месте

Британские исследователи составили рейтинг напитков, которые лучше всего увлажняют организм и поддерживают водный баланс. Интересно, что вода в этом рейтинге оказалась далеко не на первом месте.

В своем исследовании ученые предложили такой инструмент, как индекс гидратации напитков (BHI). Этот индекс определяет напитки по тому, сколько жидкости остается в организме через несколько часов после употребления.

Обезжиренное молоко, цельное молоко и растворы для пероральной регидратации были более увлажняющими, чем вода. В исследовании приняли участие 73 здоровых мужчины, которые перед прибытием в лабораторию ничего не ели и имели нормальный уровень жидкости в организме.

Каждый из них выпил литр негазированной воды или один из других предложенных популярных напитков, от колы до кофе и цельного молока. В течение следующих четырех часов исследователи измеряли их диурез, чтобы узнать, сколько жидкости удерживает организм.

В частности, молоко и растворы для пероральной регидратации превзошли воду с точки зрения гидратации. Как обезжиренное, так и цельное молоко показали значительно более высокие показатели BHI, чем вода, при этом обезжиренное молоко стало лидером рейтинга, сохранив примерно на 339 граммов больше жидкости, чем вода.

«Было обнаружено, что молоко даже более увлажняющее, чем простая вода, потому что оно содержит сахар лактозу, немного белка и немного жира. Эти компоненты замедляют опорожнение желудка, дольше удерживая жидкость в организме. Молоко также содержит натрий, который помогает организму удерживать воду, уменьшая выработку мочи», — объясняет автор исследования, доктор Рональд Моган.

Пероральные регидратационные растворы содержат небольшое количество сахара, натрия и калия, способствуя задержке воды в организме. Между тем апельсиновый сок продемонстрировал умеренное гидратирующее действие. Через два часа после употребления он имел более высокий BHI, чем вода, однако после внесения исследователями поправок на содержание воды, разница оказалась статистически незначительной.

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Дело в том, что концентрированные сахара в апельсиновом соке или коле запускают процесс осмоса в тонком кишечнике. Вода из организма направляется в кишечник для разбавления сахара. Технически, все, что находится внутри кишечника, находится вне вашего тела.

Газировки, как обычные, так и диетические, ничем не лучше воды. Они не удерживают больше воды, как и газированная вода. Напитки с содержанием кофеина, в частности, кофе и чай, известны тем, что вызывают обезвоживание. Однако стандартная чашка кофе на 360 миллилитров содержит около 80 миллиграмм кофеина, чего недостаточно для повышенного диуреза у обычных потребителей.

Однако при дозах более 300 мг кофеина — около 3 или 4 чашек — риск потери жидкости увеличивается, особенно у тех, кто не привык к кофеину. Тем не менее эффект кратковременный и мягкий, и добавление молока в кофе может помочь компенсировать его Исследование показало, что светлое пиво, содержащее около 4% алкоголя, значительно не увеличило диурез по сравнению с водой.

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition

Источник: ZMEScience