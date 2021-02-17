Уряд повернув адаптивний карантин (з 24 лютого) та продовжив дію загальнонаціонального карантину до 30 квітня





Кабінет міністрів України на засіданні 17 лютого ухвалив рішення, яке повертає адаптивний карантин з регіональним поділом на чотири зони та обмеженнями у залежності від епідемічної ситуації — він почне діяти з 24 лютого 2021 року на всій території України. Одночасно уряд продовжив дію загальнонаціонального карантину до 30 квітня.

Фінальна версія постанови про повернення до адаптивного карантину повинна з’явитися на сайті Кабміну після доопрацювання 18 лютого.

Постанова передбачає встановлення базового жовтого рівня для всієї країни. Водночас передбачено деякі послабленнями, а саме:

буде дозволятися проведення масових заходів, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратних метри площі або з наповненістю залу до 50%;

дозволятимуться відвідування закладів освіти групами більш ніж 20 осіб.

під час проведення матчів командних ігрових видів спорту можуть бути присутні глядачі, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;

дозволятиметься працювати ресторанам, кафе, барам та їдальням до 24 години

Вже добре знайомий українцям адаптивний карантин, який діяв з 22 травня 2020 року до зимового локдауну, передбачає регіональний поділ на чотири карантинні зони («зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону») по рівню епідемічної небезпеки (чіткі обмеження та критерії визначення для кожного наведено нижче) та введення карантинних обмежень відповідно до епідемічної ситуації.

Маркуватиме регіони автоматизоване програмне забезпечення на основі алгоритмів і даних. Національна комісія ТЕБ та НС затверджуватиме дані.

Зелений рівень стане показником, якого регіони мають досягнути, щоб почати говорити про перегляд або скасування певних карантинних обмежень. Помаранчевий рівень не передбачатиме встановлення додаткових карантинних обмежень, а сигналізуватиме про можливе наближення регіону до червоного рівня епідемічної небезпеки. Водночас пропонується, що на цьому рівні органи місцевої влади можуть вводити додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню інфекції.

На червоному рівні вводитимуться жорсткі карантинні обмеження, за прикладом січневого карантину.

Для червоної зони обмеження та їх кількість встановлює спільним рішенням державна та регіональна комісії ТЕБ і НС. Він має бути введений на території регіону протягом 48 годин після запровадження. Це може бути одномоментне закриття всіх сфер, або поступове обмеження для закладів, які в конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби.