



Кабінет міністрів на засіданні 22 вересня підтримав законопроєкт, який встановлює відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Документом, зокрема, передбачається:

штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для осіб, які свідомо використовують підроблені документи;

штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для медичних працівників, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із метою розповсюдження.

Щоб зміни набули чинності, законопроєкт має підтримати Парламент та підписати Президент.

Останнім часом Кіберполіція та Мінцифри ледь не кожен день повідомляють про ліквідацію схем виготовлення та збуту підроблених сертифікатів.

На сьогоднішньому засіданні Уряд також анонсував введення обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для освітян та чиновників.

З 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину — культурні, освітні та спортивні заклади зможуть працювати, якщо принаймні 80% працівників та 100% відвідувачів будуть вакцинованими однією або двома дозами. У Кабміні також відзначили високі темпи розповсюдження коронавірусу та попередили, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в «червону» зону. У цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі мають «зелені» ковід-сертифікати.