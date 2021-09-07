Утилита Nexus Tools 5 позволяет быстро и просто установить ADB и Fastboot в Windows, Linux, Mac и Chrome OS





ADB и Fastboot являются важными и популярными утилитами, используемыми при разработке и модификации Android. Однако было сложно установить их, не загружая весь Android SDK. Но с тех пор, как Google начала публиковать пакет SDK Platform Tools отдельно, стало возможным установить ADB и связанные утилиты всего за несколько минут. Тем не менее, есть ещё более простой способ установить эти инструменты на любом компьютере – Nexus Tools.

Утилита Nexus Tools была создана в 2013 году как метод установки ADB и Fastboot одним щелчком мыши – ещё до того, как Google предложила отдельную загрузку. Пользователю было достаточно просто ввести вводите одну команду в Terminal (или PowerShell в Windows), после чего Nexus Tools загрузит последнюю версию пакета SDK Platform Tools в домашнюю папку и добавит всё необходимое в переменную пути системы. После этого можно запускать ADB, Fastboot и другие утилиты в обычном режиме.

Сейчас же разработчик выпустил версию Nexus Tools 5.0, которая получила переписанную кодовую базу и первоначальную поддержку Windows. Новая версия для Windows работает так же, как версия для Linux/macOS, но дополнительно может загружать и устанавливать драйверы ADB, которые не требуются на других платформах. Nexus Tools теперь также устанавливается в тот же каталог, что и инструменты SDK, поэтому можно обновить ADB и Fastboot в любое время, запустив nexustools -i.

Код Nexus Tools 5.0 также доступен на GitHub с открытым исходным кодом.

Источник: xda-developers