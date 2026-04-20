"Цикл смерти": обновление Windows 11 не обошлось без проблем

Буквально через 5 дней после выхода апрельского обновления Microsoft Patch Tuesday (KB5083769) пользователи жалуются на новые проблемы с Windows 11.





В частности, одна из проблем, которая уже получила название «Цикл смерти», приводит к зависанию ПК при попытке обновления. Сейчас по меньшей мере 5 пользователей пожаловались на эту проблему. Они отмечают, что при попытке установить обновление на экране появлялась странная мозаика из пикселей, а затем синий экран и сообщение о необходимости восстановления Windows.

Повторение попытки установить обновление приводило к тому же самому результату. Пользователь с ником Vagabond Superstar отмечает, что его ПК HP Pavilion 590-p0044 с процессором AMD Ryzen 5 2600, 32 ГБ ОЗУ и видеокартой GTX 1080ti работает под управлением Windows 11 Home. Другой пользователь отмечает, что столкнулся с той же проблемой на десктопном ПК Dell.

Еще один комментатор сообщил, что имел такую же проблему, а трое его знакомых вообще не смогли загрузить Windows после этого. Он отметил, что смог удалить последнее обновление и восстановить доступ к системе. Однако у другого среда для восстановления оказалась настолько поврежденной, что он просто не смог войти в систему.





Пока непонятно, является ли виновником проблемы непосредственно Microsoft, или это общая проблема с драйверами и ПО, которая коснулась всех этих пользователей. Сервис Microsoft Q&A Assist на базе ИИ сообщил, что аналогичные проблемы фиксировались, когда обновление повреждало критически важные для загрузки компоненты или драйверы, особенно на некоторых системах на базе AMD.

Рекомендуется зайти в среду восстановления Windows, попробовать выполнить восстановление системы, затем восстановление во время загрузки, а затем локальную переустановку, если первые две рекомендации не сработают.

Источник: Neowin