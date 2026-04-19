Новости Софт 19.04.2026

"Более 3,3 млн загрузок": только что обновился Linux-альтернативный вариант Windows 11

Шадрін Андрій

"Понад 3,3 мільйона завантажень": цей Linux-альтернативний варіант Windows 11 оновився

Zorin OS — операционная система на базе Linux (дистрибутив), разработанная как целенаправленная альтернатива macOS и Windows, — появилась в конце прошлого года, почти одновременно с непопулярным решением Microsoft прекратить поддержку Windows 10 14 октября.


Часть пользователей назвала это решение «запрограммированным устареванием», отметив, что программа расширенных обновления безопасности (ESU) тоже не оправдала ожиданий и выглядела лишь как «кнопка отложения» в последний момент.

«Смерть» Windows 10 подтолкнула 780 000 пользователей к Linux, резко увеличив количество загрузок Zorin OS в частности до 1 миллиона. Через три месяца Zorin OS 18 пересекла отметку 2 миллиона загрузок. А теперь, спустя шесть месяцев после запуска Zorin OS, команда разработчиков сообщила, что количество загрузок достигло уже 3,3 миллиона (по данным Neowin).

Данные: Zorin

Этот рубеж совпадает с выходом Zorin OS 18.1, которая содержит новые функции, улучшения и расширенную поддержку аппаратного обеспечения. Дистрибутив также расширил встроенную базу данных для лучшего обнаружения установочных файлов популярных Windows-приложений:

«Мы рады представить Zorin OS 18.1 — через шесть месяцев после выхода Zorin OS 18 и более чем 3,3 миллиона загрузок. Вы получите еще лучший опыт работы с компьютером — независимо от того, являетесь ли вы уже пользователем Zorin OS или только начинаете переходить с Windows».— говорит команда Zorin OS в официальном блоге.

Таким образом, когда запускается Windows-инсталлятор программы вроде Plex, операционная система отображает диалоговое окно, которое пытается направить вас к оптимальному способу использование этого приложения — чаще всего это установка его родной Linux-версии из магазина программ.


Данные: Zorin

Кроме того, система автоматически предлагает ближайший родной аналог для многих Windows-исключений приложений — например, Evolution Mail вместо Microsoft Outlook.

«Теперь наша OS поддерживает более 240 программ, предлагая еще больше индивидуально подобранных альтернатив вместо установки Windows-исполняемых файлов вручную», — объясняет команда.

Новое обновление добавляет улучшения рабочего стола, в частности новые параметры для функции расширенного размещения окон (Advanced Window Tiling). Кроме того, некоторые программы теперь будут отображать собственную иконку-индикатор в системном трее, что облегчит проверку статуса программы или быстрый доступ к ее функциям. Zorin OS 18.1 также обновляет предустановленные приложения «для более функционального опыта сразу после установки».

«Если вы переходите с Windows, это означает, что вы получите персонализированные советы о том, как использовать самые совместимые версии ваших любимых приложений в Zorin OS. Это одна из многих причин, почему Zorin OS является идеальным выбором для пользователей Windows, которые решили перейти на новую систему», — уверяют Zorin OS.

Легкая редакция Linux-дистрибутива Zorin OS — Zorin Lite — также получила новое обновление до версии 17.3. Для справки: версия Lite разработана для работы на старых или маломощных компьютерах. Обновление включает поддержку считывателя отпечатков пальцев, обновленные темы рабочего стола и обновленное приложение «Менеджер файлов».

Данные: Zorin

Windows 11 существует уже четыре года, однако большую часть этого времени не могла получить широкого распространения по сравнению со своими предшественниками. Сейчас она набирает обороты благодаря выходу Windows 10 с поддержки и даже превысила ее долю на рынке. В начале этого года Microsoft пообещала улучшить общие впечатления пользователей от Windows 11.

«Редмондский гигант, похоже, уже выполняет свое обещание, предоставляя пользователям возможность пропускать процесс обновления при настройке нового ПК с Windows 11, сокращая присутствие Copilot и его интеграций, а также возвращая любимые функции — в частности перемещаемую и изменяемую по размеру панель задач — в рамках своей более широкой стратегии решения проблемных мест операционной системы», — пишут Windows Central.

Впрочем, есть и мнения, что Microsoft теряет время, пытаясь улучшить Windows 11, и взамен должна была бы «сорвать пластырь» и выпустить Windows 12.

«К сожалению, я опасаюсь, что даже героические усилия по исправлению платформы не смогут восстановить ее репутацию. Если же опираться на опыт прошлого, «исправления» операционной системы посредством исправления ошибок и новых функций недостаточно. В глазах многих плохие версии Windows действительно исправлялись лишь одним способом: отказом от них», — пишет редактор-обозреватель Зак Боуден.

Тем не менее, альтернативные операционные системы — такие Linux-дистрибутивы — угрожают позициям Windows 11 на рынке настольных компьютеров благодаря своей открытости и бесплатности, а обещание отсутствия рекламы и телеметрии делает переход еще более привлекательным для тех, кто устал от Windows — по каким-либо причинам.

«Я использовал Zorin OS 18.1 в течение последней недели в предфинальной версии и вскоре опубликую обзор. Но общее впечатление — преимущественно положительное»,— замечает Пол Тарротт с портала Thurrott.com.

Стоит отметить, что Zorin OS 18.1 работает на ядре Linux 6.17, которое обеспечивает улучшенную поддержку драйверов для видеокарт NVIDIA, Intel и AMD, ноутбуков ThinkPad и Galaxy Book, устройств ввода Apple (Magic Mouse 2, Touch Bar), большего количества игровых контроллеров — в частности геймпада PS5 — а также портативных игровых ПК.

Данные: Zorin

Также система получила LibreOffice 26.2 с поддержкой формата Markdown и улучшенной совместимостью с документами Microsoft Office и Microsoft 365. Поддержка обновлений безопасности гарантирована до июня 2029 года.

Источник: Windows Central

