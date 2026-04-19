"Более 3,3 млн загрузок": только что обновился Linux-альтернативный вариант Windows 11

Zorin OS — операционная система на базе Linux (дистрибутив), разработанная как целенаправленная альтернатива macOS и Windows, — появилась в конце прошлого года, почти одновременно с непопулярным решением Microsoft прекратить поддержку Windows 10 14 октября.





Часть пользователей назвала это решение «запрограммированным устареванием», отметив, что программа расширенных обновления безопасности (ESU) тоже не оправдала ожиданий и выглядела лишь как «кнопка отложения» в последний момент.

«Смерть» Windows 10 подтолкнула 780 000 пользователей к Linux, резко увеличив количество загрузок Zorin OS в частности до 1 миллиона. Через три месяца Zorin OS 18 пересекла отметку 2 миллиона загрузок. А теперь, спустя шесть месяцев после запуска Zorin OS, команда разработчиков сообщила, что количество загрузок достигло уже 3,3 миллиона (по данным Neowin).

Этот рубеж совпадает с выходом Zorin OS 18.1, которая содержит новые функции, улучшения и расширенную поддержку аппаратного обеспечения. Дистрибутив также расширил встроенную базу данных для лучшего обнаружения установочных файлов популярных Windows-приложений:

«Мы рады представить Zorin OS 18.1 — через шесть месяцев после выхода Zorin OS 18 и более чем 3,3 миллиона загрузок. Вы получите еще лучший опыт работы с компьютером — независимо от того, являетесь ли вы уже пользователем Zorin OS или только начинаете переходить с Windows».— говорит команда Zorin OS в официальном блоге.

Таким образом, когда запускается Windows-инсталлятор программы вроде Plex, операционная система отображает диалоговое окно, которое пытается направить вас к оптимальному способу использование этого приложения — чаще всего это установка его родной Linux-версии из магазина программ.





Кроме того, система автоматически предлагает ближайший родной аналог для многих Windows-исключений приложений — например, Evolution Mail вместо Microsoft Outlook.

«Теперь наша OS поддерживает более 240 программ, предлагая еще больше индивидуально подобранных альтернатив вместо установки Windows-исполняемых файлов вручную», — объясняет команда.

Новое обновление добавляет улучшения рабочего стола, в частности новые параметры для функции расширенного размещения окон (Advanced Window Tiling). Кроме того, некоторые программы теперь будут отображать собственную иконку-индикатор в системном трее, что облегчит проверку статуса программы или быстрый доступ к ее функциям. Zorin OS 18.1 также обновляет предустановленные приложения «для более функционального опыта сразу после установки».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Если вы переходите с Windows, это означает, что вы получите персонализированные советы о том, как использовать самые совместимые версии ваших любимых приложений в Zorin OS. Это одна из многих причин, почему Zorin OS является идеальным выбором для пользователей Windows, которые решили перейти на новую систему», — уверяют Zorin OS.

Легкая редакция Linux-дистрибутива Zorin OS — Zorin Lite — также получила новое обновление до версии 17.3. Для справки: версия Lite разработана для работы на старых или маломощных компьютерах. Обновление включает поддержку считывателя отпечатков пальцев, обновленные темы рабочего стола и обновленное приложение «Менеджер файлов».

Windows 11 существует уже четыре года, однако большую часть этого времени не могла получить широкого распространения по сравнению со своими предшественниками. Сейчас она набирает обороты благодаря выходу Windows 10 с поддержки и даже превысила ее долю на рынке. В начале этого года Microsoft пообещала улучшить общие впечатления пользователей от Windows 11.

«Редмондский гигант, похоже, уже выполняет свое обещание, предоставляя пользователям возможность пропускать процесс обновления при настройке нового ПК с Windows 11, сокращая присутствие Copilot и его интеграций, а также возвращая любимые функции — в частности перемещаемую и изменяемую по размеру панель задач — в рамках своей более широкой стратегии решения проблемных мест операционной системы», — пишут Windows Central.

Впрочем, есть и мнения, что Microsoft теряет время, пытаясь улучшить Windows 11, и взамен должна была бы «сорвать пластырь» и выпустить Windows 12.

«К сожалению, я опасаюсь, что даже героические усилия по исправлению платформы не смогут восстановить ее репутацию. Если же опираться на опыт прошлого, «исправления» операционной системы посредством исправления ошибок и новых функций недостаточно. В глазах многих плохие версии Windows действительно исправлялись лишь одним способом: отказом от них», — пишет редактор-обозреватель Зак Боуден.

Тем не менее, альтернативные операционные системы — такие Linux-дистрибутивы — угрожают позициям Windows 11 на рынке настольных компьютеров благодаря своей открытости и бесплатности, а обещание отсутствия рекламы и телеметрии делает переход еще более привлекательным для тех, кто устал от Windows — по каким-либо причинам.

«Я использовал Zorin OS 18.1 в течение последней недели в предфинальной версии и вскоре опубликую обзор. Но общее впечатление — преимущественно положительное»,— замечает Пол Тарротт с портала Thurrott.com.

Стоит отметить, что Zorin OS 18.1 работает на ядре Linux 6.17, которое обеспечивает улучшенную поддержку драйверов для видеокарт NVIDIA, Intel и AMD, ноутбуков ThinkPad и Galaxy Book, устройств ввода Apple (Magic Mouse 2, Touch Bar), большего количества игровых контроллеров — в частности геймпада PS5 — а также портативных игровых ПК.

Также система получила LibreOffice 26.2 с поддержкой формата Markdown и улучшенной совместимостью с документами Microsoft Office и Microsoft 365. Поддержка обновлений безопасности гарантирована до июня 2029 года.

Источник: Windows Central