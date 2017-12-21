Утверждены первые спецификации сетей 5G — Non-Standalone 5G NR

Буквально только что НКРСИ объявила дату проведения второго 4G-тендера в диапазоне 1800 МГц, при благоприятном стечении обстоятельств в крупных городах связь 4G появится уже в первой половине 2018 года. Тем временем крупнейшие операторы мобильной связи вроде AT&T, Verizon и T-Mobile уже вовсю готовятся к запуску сетей следующего, пятого поколения. Но несмотря на то, что работы над сетями 5G начались уже давно, первые спецификации 5G были утверждены только сейчас.

Это важное для всей телекоммуникационной отрасли событие состоялось на недавнем мероприятии в Лиссабоне. Консорциум 3GPP (3rd Generation Partnership Project), который занимается разработкой спецификаций для мобильной связи, утвердил первые спецификации Non-Standalone 5G NR (New Radio). Эти спецификации описывают неавтономную архитектуру сетей 5G, о чем красноречиво свидетельствует их название. Они будут использоваться в качестве ориентира на первых порах для развертывания сетей 5G на базе уже существующих базовых станций LTE.

Финальные спецификации Non-Standalone 5G NR включают поддержку низкочастотного (600 МГц, 700 МГц), среднечастотного (3,5 ГГц) и высокочастотного (50 ГГц) спектра. Больше технических подробностей станет известно на этой неделе, когда опубликуют соответствующий документ. Ожидается, что сети 5G обеспечат пиковую скорость 20 Гбит/с в нисходящем канале и 10 Гбит/с — в восходящем.

Утверждение стандарта Non-Standalone 5G NR означает, что производители микросхем – Qualcomm и другие – могут начинать разработку модемов сотовой связи 5G для будущих мобильных устройств. Следующим шагом консорциума Non-Standalone 5G NR станет выработка стандарта Standalone 5G, который в конечном итоге заменит 4G LTE.

P.S. Ну и как тут не вспомнить новость, которая породила массу шуток. Если помните в начале прошлого года Шимкив заявлял, что рациональнее сразу внедрить в Украине 5G, «перепрыгнув» через 4G. Но, похоже, ведущие игроки все же решили не прыгать.

Источник: Engadget