НКРСИ объявила дату проведения второго 4G-тендера в диапазоне 1800 МГц: конкурс стартует 26 февраля 2018 года, лицензии выдадут в начале марта 2018 года

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) официально определила сроки проведения второго 4G-тендера, на котором будут выданы лицензии в диапазоне частот 1800 МГц. После сбора заявок участников, тендер состоится 26 февраля 2018 года.

“Руководствуясь Законом Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» и во исполнение Указа Президента Украины от 21.07.2015 № 445 «Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения», а также в связи с поступлением в НКРСИ заявлений от операторов телекоммуникаций по высвобождению диапазона 1800 МГц для возможности внедрения в нем также новой технологии, НКРСИ на заседании 21 декабря 2017 принял решение провести тендер на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Международной мобильной связи» в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.” – сообщается на официальном сайте НКРСИ.

Объявление о проведении тендера и его условия будут опубликованы до 22 декабря 2017 года на веб-странице комиссии и в официальном Бюллетене НКРСИ, что должно гарантировать обеспечение равных условий получения радиочастотного ресурса Украины на прозрачных и недискриминационных принципах. На этом же заседании было принято решение создать Тендерную комиссию по проведению тендера и утвердить ее состав, а также проинформировать правительство об условиях тендера.

Согласно утвержденному плану, сообщения о намерении принять участие в тендере и другие документы тендерного предложения будут приниматься НКРСИ с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года включительно. Датой начала тендера, которая является датой определения участников среди претендентов, утверждена 26 февраля 2018 года. Окончательное определение победителей тендера предварительно запланировано на начало марта 2018 года.

Напомним, что ранее Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации сообщила об утверждении начала проведения 4G тендера в диапазоне 2600 МГц – он стартует 23 января 2018 года. При этом в конце лета, 9 августа 2017 года, правительство согласовало проведение 4G-тендера в диапазоне 1800 МГц с минимальной ценой на уровне 4 млрд грн.

Источник: НКРСИ