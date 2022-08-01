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Уже 400 украинских военных прошли обучение в рамках проекта «Армия дронов»

Уже 400 украинских военных прошли обучение в рамках проекта «Армия дронов»

На днях проекту «Армия дронов» исполнится месяц и уже на этой неделе обученные операторы начнут получать мощные беспилотники — закупленные на пожертвования и подаренные волонтерами.

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В рамках проекта были выпущены уже 400 военных операторов, которые учились пилотировать беспилотники в двух школах — Dronarium и Boryviter. Вскоре к ним присоединятся еще 10 школ для операторов. В рамках программы военнослужащие смогут овладеть навыками управления и маскировки, выполнения полевых задач, разработки тактики управления беспилотниками.

«Операторы беспилотников — глаза нашего фронта. Именно благодаря обучению профильному обучению и профессионализму даже обычные беспилотники могут выполнять боевые миссии. Наши защитники эффективно используют технологии в борьбе с врагом и каждый день подтверждают, что для них нет ничего невозможного», — рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что «Армия дронов» — это комплексная программа, в рамках которой дроны покупаются и ремонтируются, а также проводится подготовка операторов. Обученные профессиональные операторы сводят к минимуму вероятность повреждения и падения беспилотников. Но самое главное, они спасают жизни для многих людей.

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Только за месяц неравнодушные люди со всего мира задонатили более чем 630 миллионов долларов США на беспилотников для украинских защитников. Уже заключены контракты на 260,5 млн грн на покупку мощных мультикоптеров Matrice, наземных систем для ударных дронов-камикадзе Warmate и один из лучших дронов-разведчиков Fly Eye.

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Перевести средства на проект «Армия дронов» или «задронатить» собственный дрон военным можно на сайте UNITED24.

Источник: Минцифры


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