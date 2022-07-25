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Украина договорилась о закупке почти 100 беспилотников для «Армии дронов». Среди них — польские дроны-разведчики FlyEye / «Летучий глаз»

Украина договорилась о закупке почти 100 беспилотников для «Армии дронов». Среди них — польские дроны-разведчики FlyEye / «Летучий глаз»

Украина законтрактовала около 100 беспилотников для ВСУ в рамках программы «Армия дронов». Это первые соглашения по программе, а их общая сумма 260,5 миллиона гривен. Дроны позволят без риска следить за ситуацией на линии столкновения, выявлять склады с боеприпасами, технику и живую силу российских оккупантов, а также любые перемещения врага.

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«Летучий глаз»

Так, вскоре Украина получит 20 польских БПЛА натовского образца WB Electronics FlyEye — это одни из лучших дронов-разведчиков в мире, уже ранее использовавшихся украинскими военными в войне с российскими боевиками в войне на востоке Украины с 2015 года.

«Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте. Максим перечислил на Армию дронов более 100 миллионов гривен!»

Михаил Федоров

Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины

FlyEye (на украинском — «Летучий глаз») — беспилотная авиационная система, одним из элементов которой является компактный ЛА, построенный по схеме высокоплана. Он имеет прямое крыло с размахом 3,6 м, к которому крепится фюзеляж характерной формы и оснащен одним электродвигателем. В центральном отсеке фюзеляжа размещено необходимое для разведки оборудование (он может использоваться для ведения видовой, акустической и радиотехнической разведки, а также в качестве радиоретранслятора и специализированного средства для транспортировки малых и чувствительных грузов). ЛА стартует с руки и не требует дополнительных устройств для его запуска.

Украина договорилась о закупке почти 100 беспилотников для «Армии дронов». Среди них — польские дроны-разведчики FlyEye / «Летучий глаз»

БПЛА FlyEye имеет длину 1,9 м и взлетный вес 11 кг, тогда как на полезную нагрузку приходится 4 кг. Силовая установка позволяет аппарату развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 4 км. Продолжительность полета в зависимости от разных факторов — в пределах двух-трех часов.

Разведывательный FlyEye вместе с ударным дроном-камикадзе Warmate составляют ударно-разведывательный комплекс «Сокол» — в 2017 году он прошел полигонные испытания, но на вооружение его пока не взяли.

Мультикоптеры Matrice + наземные станции для Warmate

По одному соглашению для «Армии дронов» закупят 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Эти «птички» умеют записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Также Госспецсвязи закупает 2 наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря благотворительной инициативе monobank.

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«Армия дронов» – совместный проект Министерства цифровой трансформации, Генштаба ВСУ и платформы UNITED24. Целью инициативы является сбор средств, чтобы обеспечить дронами украинских военных. Приоритет проекта — 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. По состоянию на 18 июля сообщалось о 510 миллионах гривен, которые пожертвовали неравнодушные на «Армию дронов» из-за фандрайзинговой платформы UNITED24.

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