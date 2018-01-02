Уже послезавтра Meizu представит свой первый смартфон с экраном 18:9 (предположительно, бюджетный Meizu M6S)

Meizu опубликовала рекламное изображение, из которого следует, что уже послезавтра, 4 января, компания представит новый смартфон. В данном случае речь о первой модели китайского производителя, оснащенной популярным нынче вытянутым экраном (18:9) с минимальными рамками по периметру. Учитывая последние утечки, можно с высокой долей вероятности предположить, что нас ждет именно бюджетная модель Meizu M6S, которая должна выйти раньше флагманских Meizu 15 и Meizu 15 Plus. Ожидается, что устройство выйдет под брендом mBlu, в который должны скоро переименовать Blue Charm.

Как мы уже ранее писали, в связи с использованием большого экрана диагональю 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9, который займет большую часть передней панели, смартфон Meizu M6S лишится физической кнопки mBack со встроенным сканером отпечатков пальцев. Но в случае Meizu M6S последний не на заднюю панель, как в большинстве подобных случаев, а на боковую грань. Он должен расположиться в кнопке питания.

Смартфон Meizu M6S прошел сертификацию TENAA еще на прошлой неделе, но в документах китайского регулятора не оказалось полного перечня параметров устройства. Предположительно, новинка Meizu получит SoC Exynos 7872, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 2930 мА•ч, а цена – от $150.

Между тем, смартфон Meizu MX6 исчез из ассортимента официального магазина производителя. В связи с этим появились слухи, что Meizu отказалась от дальнейшего развития линейки MX, хотя еще недавно были слухи о модели Meizu MX7.

Источник: Gizmochina