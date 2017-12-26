В сеть попали новые фотографии и спецификации безрамочных смартфонов Meizu M6S и M15 Plus

Китайский производитель смартфонов Meizu в данный момент работает сразу над двумя “безрамочными” смартфонами. Первый выйдет уже в январе 2018 года в рамках бюджетной линейки mBlu и скорее всего будет назван Meizu M6S, а второй будет выпущен в марте, в честь 15-летнего юбилея компании и получит имя Meizu 15 Plus. Сегодня в сети практически одновременно появилась свежая информация об обеих новинках.

Первые данные появились на сайте китайского регулятора TENAA, на страницах которого упоминаются модели с кодовыми номерами M712C, M712M и M712Q. Речь идет об одной и той же модели M712, предназначенной для трех крупнейших китайских операторов China Mobile, China Unicom и China Telecom. Вывод о том, что это именно Meizu M6S сделан на том основании, что предшествующая модель Meizu M6, которая была представлена в сентябре текущего года, получила аналогичное обозначение M711 с теми же приставками C, Q и M.

Помимо обозначений стало известно габаритные размеры смартфона – 152×72,54×8,0 мм – и размер дисплея в 5,7-дюйма, что позволяет уверенно говорить, что Meizu M6S получит экран с соотношением сторон 18:9. А вот размер батареи у новинки по не совсем понятной причине меньше, чем у предшественника – 2930 мАч против 3070 мАч у Meizu M6.

Очередные “живые” фото из сети указывают на то, что Meizu M6S не получит привычную для данного производителя кнопку mBack со встроенным сканером отпечатков пальцев из-за “безрамочного” дизайна. При этом сканер не переместят на заднюю панель, а интегрируют в кнопку включения смартфона на боковой грани корпуса.

Ожидается, что модель Meizu M6S (mBlu S M712x) получит процессор Samsung Exynos 7872 и модификации 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, а также ценник в районе $150 (¥1000), что позволит ей конкурировать с Xiaomi Redmi 5 Plus.

О смартфоне Meizu 15 Plus мы писали раньше, теперь же появилсь новая информация, подтверждающая предыдущие утечки. В отличие от Meizu M6S, юбилейному смартфону оставят кнопку со сканером отпечатков на передней панели, несмотря на такой же безрамочный дизайн

На это прямо указывают новые фотографии смартфона в черном и сером вариантом оформления, демонстрирующие переднюю и заднюю панель смартфона. Там же хорошо видно сдвоенную основную камеру с вертикально ориентированными объективами и совмещенный блок из лазерного автофокуса и кольцевой вспышки, аналогичное решению в Meizu PRO 6.

Релиз 6-дюймового смартфона Meizu 15 Plus ожидается в марте 2018 года, он будет основан на процессоре Snapdragon 835, младшая версия Meizu 15 с 5,5-дюймовым экраном выйдет одновременно с ним, но получит более бюджетную платформу Snapdragon 660.

Источник: Gizmochina