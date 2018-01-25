В 2017 году в мире был установлен рекорд продаж электромобилей и подключаемых гибридов – более 1,2 млн

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Глобальные продажи электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей установили очередной рекорд в минувшем году. Так, на протяжении 2017 года по всему миру было продано более 1,2 млн таких транспортных средств. Это на 57% больше показателя 2016 года.

Мировым лидером по продажам электромобилей и подключаемых гибридов второй год подряд остаётся Китай. Рынок электромобилей там вырос на 72% – до 602 тыс. проданных авто. В Евросоюзе за 2017 год реализовано 307 тыс. электрокаров (прирост 38%), а в США – около 200 тыс. (прирост 27%).

Самые высокие темпы роста рынка электромобилей продемонстрировали Исландия (+248%), Словения (+166%), Япония (+149%) и Португалия (+126%). Очень серьезно продажи электрокаров и подключаемых гибридов выросли в декабре. Всего за месяц в мире реализовано свыше 170 тыс. таких авто и их доля на рынке составила 2%.

По прогнозам, если темпы роста рынка электромобилей и подключаемых гибридов сохранятся, то в 2018 году будет реализовано уже около 1,9 млн. таких транспортных средств.

Источник: Autocentre.ua