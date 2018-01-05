“Укравтопром”: За весь 2017 год в Украине приобрели 2697 электромобилей (в 2,3 раза больше, чем в 2016 году), что составляет 3,3% от общих продаж автомобилей в стране

По данным ассоциации «Укравтопром» в 2017 году в Украине было продано 2697 легковых электромобилей, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году. При этом украинцы предпочитали бывшие в эксплуатации экземпляры, доля которой на первичном рынке в минувшем году составила более 85%, хотя годом ранее на первичном рынке расклад сил между новыми и б/у электромобилями был 49% на 51% соответственно.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в 2017 году отдали 2219 автомобилистов (в 2,4 раза больше, чем в 2016 году). На второе место потребительских предпочтений поднялся электромобиль BMW i3, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию – этот компактный городской электромобиль выбрали 107 украинцев, что в 3 раза больше, чем в 2016 году.

Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 73 авто (+59%), на четвертом месте электрическая версия Ford Focus – 59 шт (+5%), а замыкает ТОП-5 первичного рынка электромобилей Fiat 500Е, который выбрали 39 человек против всего трех в 2016 году.

Отметим, что по данным той же ассоциации «Укравтопром» всего в 2017 году в Украине было продано 82,3 тысячи новых легковых машин (только в декабре было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей), что на четверть больше чем в предыдущем году. Таким образом, доля электрических моделей в общих продажах автомобилей в нашей стране составляет всего 3,28% по итогам года, что более чем на порядок отличается от результата в 39% в Норвегии.

Напомним, что недавно мы опубликовали подробный разбор ситуации с электромобилями в Украине с анализом результатов прошедшего году и перспективами развития сегмента в 2018 году – “Электромобили в Украине: итоги 2017, планы 2018”.

Источник: Укравтопром