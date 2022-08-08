В 5 городах на западе Украины запустят станции качества воздуха ЛУН Місто AIR

Украинская команда разработчиков ЛУН Місто AIR установит приборы для измерения качества воздуха в пяти городах на западе Украины (Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черновцы). Станции предоставят городам бесплатно, в данный момент их жители могут подать заявку на установку станций.

Команда ЛУН Місто AIR уже располагает сетями станций качества воздуха в Киеве, Львове и Одессе. Станции разработаны благодаря сотрудничеству с учеными Киевского национального университета имени Шевченко. Приборы измеряют концентрацию сверхмелких частиц – PM 1, PM 2.5, PM 10, а также температуру, влажность и давление. Благодаря этому горожане осведомлены о загрязненности воздуха из-за автомобильных выбросов и значительных пожаров.

В Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черновцах станции будут бесплатно установлены у горожан, которые захотят помочь мониторингу качества воздуха и которым интересны технические новинки. Чтобы подать заявку на установку станции за окном, нужно заполнить форму https://forms.gle/Qv41twPFkHp3EGFXA. Ее рассмотрят и если локация подходит, предоставят станцию.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Следить за показателями станций можно будет в реальном времени на интерактивной карте и в Telegram- и Viber-ботах.

«Во время войны мы должны фиксировать все преступления россии — в частности экологические. Наша система поможет в этом. Кроме того, качество воздуха важно всегда, ведь загрязненный воздух обостряет и провоцирует сердечно-сосудистые, легочные, респираторные заболевания, плохо влияет даже на психическое здоровье», — комментирует Анна Денисенко, куратор ЛУН Місто AIR.

Запуск сетей в пяти новых городах запланирован на осень 2022 года.

Источник: ЛУН Місто AIR