В Амстердаме построили подводный паркинг на 7000 велосипедов (и ноль авто) — на реализацию ушло 4 года и 60 млн евро

Подводная парковка расположена на Центральном вокзале Амстердама и вмещает 7000 велосипедов – 6300 личных и 700, предназначенных для аренды. В феврале рядом откроют еще один гараж и вместимость увеличится до 11 000 единиц транспорта.

На строительство большого подводного гаража стоимостью 60 млн евро ушло 4 года, и он предусмотрен исключительно для велосипедов. Это может показаться странным, но для Нидерландов такая избирательность – обычное дело. Страна методично превращает личные автомобили в реликвии ошибочного прошлого – времени, когда города строили вокруг потребностей автомобилей, а не людей.

Een kijkje in de nieuwe (en grootste) fietsenstalling van onze stad! 🚲 Deze is vandaag geopend en ligt aan de centrumkant van het Centraal Station. ↔️In totaal is hier ruimte voor 7.000 fietsen. 📅Op 28 januari vieren we de vernieuwing van het Stationseiland. Ben jij er bij?🎉 pic.twitter.com/HIvJ9NelTf — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 25, 2023

Около 30% жителей Амстердама ежедневно используют велосипеды, а в Утрехте таких — 50% (в этом городе, кстати, есть еще более крупный подземный (но не подводный) велосипедный гараж, который может вместить 12 000 единиц двухколесного транспорта).

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На таймлапсе можно увидеть, как строили это подводное чудо инженерии.

Приблизительно 200 000 путешественников ежедневно прибывают на Центральный вокзал Амстердама — и примерно половина приезжает на велосипедах. Раньше они парковались у специальных стоек, хаотично окружавших станцию. Их должны убрать в ближайшие дни.

Парковка в гараже бесплатная в течение первых 24 часов, в дальнейшем за каждый дополнительный день придется заплатить 1,35 евро.

На входе в гараж расположен большой синий знак с логотипом велосипеда, на нем показывается количество свободных мест. Попасть в помещение можно, пройдя регистрацию с помощью специальной OV-chipkaart (голландская транспортная карта, привязанная к банку) или Fietstag (бирка, установленная на велосипеде).

На парковке пока отсутствуют специальные места для крупногабаритных грузовых велосипедов, очень распространенных в Амстердаме в семьях с маленькими детьми; также нет зарядных станций для электровелосипедов, да и не всем хотелось бы оставлять Fietstag на транспорте. Однако такие маленькие недостатки не могут затмить восторг от действий страны, создающей всю необходимую инфраструктуру для использования экологического транспорта.

Ранее правительство Франции увеличило до 4000 евро на человека размер субсидии в случае обмены автомобиля с бензиновым двигателем на электровелосипед. Выплата должна стимулировать отказ от загрязняющих окружающую среду видов транспорта в пользу безопасных для природы альтернатив.

Источник: The Verge