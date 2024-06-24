В Австралии обнаружили остатки первичной земной коры возрастом 3,44 млрд лет — исследование поможет находить месторождения металлов

Земля «родилась» примерно 4,5 млрд лет назад. Чтобы понимать ее долгую историю, ученые изучают породы и минералы, из которых она состоит. Скалы в Австралии, одни из старейших на Земле, находятся в 700 км к северу от города Перта — им почти 4 миллиарда лет. В новом исследовании ученые нашли доказательства существования скал такого же возраста к югу от Перта. Это свидетельствует, что древние породы занимают гораздо большую площадь, чем было известно.

Древние скалы Австралии имеют решающее значение для понимания ранней Земли. Они рассказывают о том, как образовалась и эволюционировала континентальная кора, которая формирует основу суши. Без нее не было бы пресной воды, она богата минеральными ресурсами.

Большая часть древней континентальной коры глубоко погребена или сильно изменена внешней средой. Есть лишь несколько открытых участков, где исследователи могут непосредственно наблюдать ее. Чтобы понять возраст и состав скрытой коры, ученые полагаются на косвенные методы, такие как изучение эродированных минералов, сохранившихся в верхних бассейнах, или использование дистанционного зондирования. Однако есть другой способ заглянуть в глубокую кору и, если повезет, даже достать образец.

Кора Земли разрезана жилами магмы, которые могут простираться от ее верхней части вплоть до мантии Земли. Эти структуры, известные как дайки, могут возникать с глубины не менее 50 км. Они могут транспортировать небольшие количества минералов из глубины на поверхность, где их можно найти и исследовать. Ученые обнаружили доказательства существования древних погребенных скал, датируя зерна циркона из одной из этих дайков.

Циркон содержит незначительные количества урана, который со временем распадается с образованием свинца. Точное измерение соотношения свинца и урана в зернах циркона позволяет определить, как давно это зерно кристаллизовалось. Метод показал, что исследованные кристаллы циркона датируются 3,44 млрд лет.

Циркон инкапсулирован в другой минерал, титанит, который химически более стабилен, чем циркон. Устойчивость титанитовой брони защищала древние кристаллы циркона от изменений химических веществ, давления и температуры, когда дайк двигался вверх. Неэкранированные кристаллы циркона в дайке были сильно изменены во время путешествия и потеряли изотопные записи.

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Дайк сам по себе датированный примерно 1,4 млрд лет, предложила уникальное окно в древнюю кору, которое иначе осталось бы скрытым. Одной из причин важности понимания глубинной коры является то, что люди часто находят металлы на границах между блоками этой коры. Картографирование этих блоков может помочь определить зоны для исследования потенциала их добычи.

Источник: The Conversation