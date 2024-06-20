Внутреннее ядро Земли замедляется — продолжительность суток может измениться

Новое исследование подтверждает, что внутреннее ядро Земли вращается медленнее, чем обычно, начиная с 2010 года. Таинственное «обратное движение» также может привести к изменению общего вращения планеты, в результате чего может увеличиться продолжительность суток.

Внутреннее ядро Земли состоит из твердого железа и никеля, имеет размер примерно как Луна и находится на расстоянии 4800 км под поверхностью. Оно окружено внешним ядром — сверхгорячим слоем расплавленных металлов, окруженным более твердой мантией из расплавленных пород и внешней корой. Внутреннее ядро вращается с другой скоростью, чем мантия и кора, из-за вязкости внешнего ядра.

С тех пор как примерно 40 лет назад ученые начали составлять карту внутренних слоев Земли с детальными записями сейсмической активности, внутреннее ядро вращалось немного быстрее, чем мантия и кора. Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что с 2010 года внутреннее ядро замедляется и теперь вращается немного медленнее, чем внешние слои нашей планеты.

Если вращение внутреннего ядра будет продолжать замедляться, его гравитационное притяжение может привести к тому, что внешние слои нашей планеты будут вращаться немного медленнее, изменяя продолжительность суток. Однако изменение будет небольшим, порядка тысячных долей секунды. Часы и календари менять не придется, особенно если это будет лишь временное изменение.

Исследователи проанализировали данные более 100 повторяющихся землетрясений вдоль границы тектонической плиты на Южных Сандвичевых островах в Южной Атлантике между 1991 и 2023 годами. Данные о землетрясениях позволили ученым составить карту положения ядра относительно мантии, сравнивая эти измерения, команда смогла увидеть, как меняется скорость вращения внутреннего ядра со временем.

Пока непонятно, почему внутреннее ядро возвращается назад, но это, вероятно, вызвано либо «сбиванием внешнего ядра жидкого железа, которое его окружает», либо «гравитационным притяжением плотных областей скалистой мантии», говорится в исследовании. Также непонятно, насколько часто происходит изменение вращения. Вполне возможно, что вращение внутреннего ядра постоянно ускоряется и замедляется, но эти изменения происходят в течение десятилетий или дольше. Поэтому, чтобы сделать вывод о долгосрочных тенденциях, нужно больше информации. Авторы исследования будут продолжать анализировать сейсмические данные, чтобы узнать больше.

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Это не первый раз, когда ученые предполагают, что внутреннее ядро Земли замедляется. Похожие результаты недавно получили ученые Пекинского университета. Это явление, известное как «обратное движение», обсуждается уже около десяти лет, но его очень трудно доказать.

Источник: LiveScience