В Британии прошли испытания лазерного комплекса DragonFire. Один выстрел стоит менее 500 грн

В ходе испытаний на Гебридском полигоне британская система лазерного оружия направленного действия (LDEW) DragonFire впервые произвела мощный выстрел лазерным оружием по воздушным целям. Дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие прямой видимости, что в теории может поражать любую видимую цель. Точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния километр.

Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель и приводить к разрушению конструкции или к более удивительным результатам.

Импульс продолжительностью 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому у него есть потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой некоторым задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера не превышает 10 фунтов стерлингов (475 грн.) за выстрел.

Проект DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, сотрудничающая со своими отраслевыми партнерами MBDA, Leonardo и QinetiQ. Министерство обороны объявило о намерениях профинансировать многомиллионную программу по переносу технологии из исследовательской среды на поле боя.

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