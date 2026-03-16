"Битва за битвой" забрала 7 наград на "Оскар-2026": лучший фильм, актерская для Шона Пэна и без Ди Каприо (все победители)

В ночь на 16 марта отгремела 98-я ежегодная премия «Оскар», где в поединке сошлись два самых высоко оцененных фильмы 2025 года: «Грешники» и «Битва за битвой».
Несмотря на исторический рекорд от «Грешников» с наибольшим количеством номинаций, в этом году в категории лучший фильм победу одержала нашумевшая «Битва за битвой». Лента Пола Томаса Андерсона лидировала и по количеству наград, где среди прочего режиссерская, за кастинг (первая в истории «Оскара») и актерская — для Шона Пенна, который якобы отсутствовал на церемонии из-за того, что находился в Украине.
Фильмы-лидеры по количеству наград
- «Битва за битвой» — 6
- «Грешники» — 4
- «Франкенштейн» — 3
- «Кейпоп-охотницы на демонов» — 1
- «Сентиментальная ценность» — 1
- «Аватар: Огонь и пепел» — 1
- «Оружие» — 1
- «Гамнет» — 1
- «F1: Фильм» — 1
Все награды фильма «Битва за битвой»
- Лучший фильм
- Лучшая режиссура
- Лучший актер второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший монтаж
- Лучший сценарий
Из интересных моментов стоит отметить то, что Warner Bros. стала студией с наибольшим количеством наград на «Оскар-2026» (11), «Марти Великолепный» не победил ни в одной из 9 номинаций, а Леонардо Ди Каприо уступил награду за лучшую мужскую роль Майклу Б. Джордану из «Грешников». Тем временем 75-летняя Эми Мэдиган из «Оружия» забрала свою первую статуэтку за актерскую роль второго плана: при этом, ведущий Конан О’Брайен намекал на это еще в начале церемонии неожиданным косплеем тети Глэдис.
Все победители «Оскар-2026»
Лучший фильм / Best Picture
- Битва за битвой 🏆
- Бугония
- F1: Фильм
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Тайный агент
- Сентиментальная ценность
- Грешники
- Поезд во снах
Лучший режиссер / Directing
- Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой) 🏆
- Райан Куглер (Грешники)
- Джош Сафди (Марти Великолепный)
- Йоаким Триер (Сентиментальная ценность)
- Хлоя Чжао (Гамнет)
Лучший актер / Actor in a Leading Role
- Майкл Б. Джордан (Грешники)🏆
- Тимоти Шаламе (Марти Великолепный)
- Леонардо ДиКаприо (Битва за битвой)
- Итан Хоук (Голубая луна)
- Вагнер Моура (Тайный агент)
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
- Джесси Бакли (Гамнет) 🏆
- Роуз Бирн (Я не железная)
- Кейт Хадсон (Песня любви)
- Ренате Реинсве (Сентиментальная ценность)
- Эмма Стоун (Бугония)
Лучший актер второго плана / Best Supporting Actor
- Шон Пенн (Битва за битвой) 🏆
- Бенисио дель Торо (Битва за битвой)
- Джейкоб Элорди (Франкенштейн)
- Делрой Линдо (Грешники)
- Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)
Лучшая актриса второго плана / Best Supporting Actress
- Эми Мэдиган (Оружие) 🏆
- Эль Фаннинг (Сентиментальная ценность)
- Инга Ибсдоттер-Лиллеос (Сентиментальная ценность)
- Вунми Мосаку (Грешники)
- Теяна Тейлор (Битва за битвой)
Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay
- Битва за битвой🏆
- Бугония
- Франкенштейн
- Гамнет
- Поезд во снах
Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay
- Грешники🏆
- Голубая луна
- Простая случайность
- Марти Великолепный
- Сентиментальная ценность
Лучший кастинг / Best Casting
- Битва за битвой🏆
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Грешники
Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film
- Сентиментальная ценность (Норвегия) 🏆
- Это был всего лишь несчастный случай (Франция)
- Тайный агент (Бразилия)
- Сират (Испания)
- Голос Хинд Раджаб (Тунис)
Лучший анимационный фильм / Animated Feature
- Кейпоп-охотницы на демонов🏆
- Арко
- Элио
- Маленькая Амели, или характер Дождя
- Зверополис 2
Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film
- The Girl Who Cried Pearls🏆
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Лучшая песня / Best Original Song
- Golden’ (KPop Demon Hunters)🏆
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- I Lied to You (Sinners)
- Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
- Train Dreams (Train Dreams)
Лучший звук / Best Sound
- F1: Фильм🏆
- Франкенштейн
- Битва за битвой
- Грешники
- Сират
Лучшая операторская работа / Cinematography
- Грешники🏆
- Франкенштейн
- Марти Великолепный
- Битва за битвой
- Поезд во снах
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)
- Мистер Никто против путина🏆
- Алабамское решение
- Встреть меня в свете надежды
- Сквозь камни
- Идеальная соседка
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
- All the Empty Rooms🏆
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: «Were and are Gone»
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film
- The Singers🏆
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design
- Франкенштейн🏆
- Аватар: Огонь и пепел
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Грешники
Лучший монтаж / Best Film Editing
- Битва за битвой🏆
- F1: Фильм
- Марти Великолепный
- Сентиментальная ценность
- Грешники
Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling
- Франкенштайн🏆
- Кокухо
- Грешники
- Крушащая машина
- Гадкая сестра
Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects
- Аватар: Огонь и пепел🏆
- F1: Фильм
- Мир Юрского периода: Возрождение
- Автобус в огне
- Грешники
Лучшие декорации / Production design
- Франкенштейн🏆
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Битва за битвой
- Грешники
Лучший саундтрек / Best Original Score
- Грешники🏆
- Бугония
- Франкенштейн
- Гамнет
- Битва за битвой
