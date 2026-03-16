"Битва за битвой" забрала 7 наград на "Оскар-2026": лучший фильм, актерская для Шона Пэна и без Ди Каприо (все победители)

Катерина Левицкая

В ночь на 16 марта отгремела 98-я ежегодная премия «Оскар», где в поединке сошлись два самых высоко оцененных фильмы 2025 года: «Грешники» и «Битва за битвой».


Несмотря на исторический рекорд от «Грешников» с наибольшим количеством номинаций, в этом году в категории лучший фильм победу одержала нашумевшая «Битва за битвой». Лента Пола Томаса Андерсона лидировала и по количеству наград, где среди прочего режиссерская, за кастинг (первая в истории «Оскара») и актерская — для Шона Пенна, который якобы отсутствовал на церемонии из-за того, что находился в Украине.

Фильмы-лидеры по количеству наград

  • «Битва за битвой» — 6
  • «Грешники» — 4
  • «Франкенштейн» — 3
  • «Кейпоп-охотницы на демонов» — 1
  • «Сентиментальная ценность» — 1
  • «Аватар: Огонь и пепел» — 1
  • «Оружие» — 1
  • «Гамнет» — 1
  • «F1: Фильм» — 1

Все награды фильма «Битва за битвой»

  • Лучший фильм
  • Лучшая режиссура
  • Лучший актер второго плана
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучший монтаж
  • Лучший сценарий

Из интересных моментов стоит отметить то, что Warner Bros. стала студией с наибольшим количеством наград на «Оскар-2026» (11), «Марти Великолепный» не победил ни в одной из 9 номинаций, а Леонардо Ди Каприо уступил награду за лучшую мужскую роль Майклу Б. Джордану из «Грешников». Тем временем 75-летняя Эми Мэдиган из «Оружия» забрала свою первую статуэтку за актерскую роль второго плана: при этом, ведущий Конан О’Брайен намекал на это еще в начале церемонии неожиданным косплеем тети Глэдис.

Все победители «Оскар-2026»

Лучший фильм / Best Picture

  • Битва за битвой 🏆
  • Бугония
  • F1: Фильм
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Марти Великолепный
  • Тайный агент
  • Сентиментальная ценность
  • Грешники
  • Поезд во снах

Лучший режиссер / Directing

  • Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой) 🏆
  • Райан Куглер (Грешники)
  • Джош Сафди (Марти Великолепный)
  • Йоаким Триер (Сентиментальная ценность)
  • Хлоя Чжао (Гамнет)

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Майкл Б. Джордан (Грешники)🏆
  • Тимоти Шаламе (Марти Великолепный)
  • Леонардо ДиКаприо (Битва за битвой)
  • Итан Хоук (Голубая луна)
  • Вагнер Моура (Тайный агент)

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Джесси Бакли (Гамнет) 🏆
  • Роуз Бирн (Я не железная)
  • Кейт Хадсон (Песня любви)
  • Ренате Реинсве (Сентиментальная ценность)
  • Эмма Стоун (Бугония)

Лучший актер второго плана / Best Supporting Actor

  • Шон Пенн (Битва за битвой) 🏆
  • Бенисио дель Торо (Битва за битвой)
  • Джейкоб Элорди (Франкенштейн)
  • Делрой Линдо (Грешники)
  • Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)

Лучшая актриса второго плана / Best Supporting Actress

  • Эми Мэдиган (Оружие) 🏆
  • Эль Фаннинг (Сентиментальная ценность)
  • Инга Ибсдоттер-Лиллеос (Сентиментальная ценность)
  • Вунми Мосаку (Грешники)
  • Теяна Тейлор (Битва за битвой)

Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

  • Битва за битвой🏆
  • Бугония
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Поезд во снах

Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

  • Грешники🏆
  • Голубая луна
  • Простая случайность
  • Марти Великолепный
  • Сентиментальная ценность

Лучший кастинг / Best Casting

  • Битва за битвой🏆
  • Гамнет
  • Марти Великолепный
  • Грешники

Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film

  • Сентиментальная ценность (Норвегия) 🏆
  • Это был всего лишь несчастный случай (Франция)
  • Тайный агент (Бразилия)
  • Сират (Испания)
  • Голос Хинд Раджаб (Тунис)

Лучший анимационный фильм / Animated Feature

  • Кейпоп-охотницы на демонов🏆
  • Арко
  • Элио
  • Маленькая Амели, или характер Дождя
  • Зверополис 2

Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film

  • The Girl Who Cried Pearls🏆
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Лучшая песня / Best Original Song

  • Golden’ (KPop Demon Hunters)🏆
  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • I Lied to You (Sinners)
  • Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
  • Train Dreams (Train Dreams)

Лучший звук / Best Sound

  • F1: Фильм🏆
  • Франкенштейн
  • Битва за битвой
  • Грешники
  • Сират

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • Грешники🏆
  • Франкенштейн
  • Марти Великолепный
  • Битва за битвой
  • Поезд во снах

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

  • Мистер Никто против путина🏆
  • Алабамское решение
  • Встреть меня в свете надежды
  • Сквозь камни
  • Идеальная соседка

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

  • All the Empty Rooms🏆
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: «Were and are Gone»
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film

  • The Singers🏆
  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva

Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

  • Франкенштейн🏆
  • Аватар: Огонь и пепел
  • Гамнет
  • Марти Великолепный
  • Грешники

Лучший монтаж / Best Film Editing

  • Битва за битвой🏆
  • F1: Фильм
  • Марти Великолепный
  • Сентиментальная ценность
  • Грешники

Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling

  • Франкенштайн🏆
  • Кокухо
  • Грешники
  • Крушащая машина
  • Гадкая сестра

Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects

  • Аватар: Огонь и пепел🏆
  • F1: Фильм
  • Мир Юрского периода: Возрождение
  • Автобус в огне
  • Грешники

Лучшие декорации / Production design

  • Франкенштейн🏆
  • Гамнет
  • Марти Великолепный
  • Битва за битвой
  • Грешники

Лучший саундтрек / Best Original Score

  • Грешники🏆
  • Бугония
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Битва за битвой
  • Грешники

