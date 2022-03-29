В человеческой крови впервые обнаружен микропластик

Планета и все ее обитатели страдают от пластиковых отходов. Его мелкие фрагменты можно встретить как в океанах, так и в арктических льдах. Микропластик находят даже в питьевой воде. Но при этом ВОЗ не считает его опасным для здоровья людей.

Недавно микропластик обнаружили в человеческой крови, а значит, он может попадать во внутренние органы. Исследователи их Нидерландов изучили образцы крови 22 анонимных здоровых добровольцев и обнаружило микропластик почти в 80% из них. Работа ученых опубликована в журнале Environment International.

В половине образцов крови были обнаружены следы ПЭТ-пластика, применяющегося для изготовления бутылок. Также более трети проб содержали полистирол, который используют для изготовления одноразовых пищевых контейнеров и упаковок для различных продуктов. Общая концентрация пластиковых частиц в крови 22 добровольцев составила в среднем 1,6 мкг/мл, что сопоставимо с чайной ложкой пластика на 1000 литров воды (десять больших ванн)

«Это первый случай, когда нам действительно удалось обнаружить и количественно определить микропластик в крови человека. Это доказательство того, что в нашем теле есть пластик, а его быть не должно», — заявил агентству AFP Дик Ветхаак, экотоксиколог из Амстердамского свободного университета.

Теперь исследователи хотят выяснить, как это может повлиять на здоровье.

«Куда он направляется в вашем теле? Может ли он быть удален? Выводится из организма? Или он задерживается в определенных органах, может быть, накапливается, или он даже способен преодолевать гематоэнцефалический барьер Физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Он защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную?», — отметил ученый.

В исследовании говорится, что микропластик мог попасть в организм многими путями: через воздух, воду или пищу, а также через определенные зубные пасты, блеск для губ и чернила для татуировок.

«С научной точки зрения возможно, что частицы пластика могут попасть в органы через кровоток», — сказано в работе нидерландских ученых.

Ветхаак также добавил, что в крови могут быть другие виды микропластика, которые его исследование не выявило.