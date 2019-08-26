Несмотря на глобальное загрязнение микропластиком, ВОЗ не считает его опасным для здоровья человека





Человечество продолжает загрязнять свой дом – Землю. Одним из наиболее широко распространённых загрязнителей сейчас является пластик. Загрязнение природы пластиком приобрело глобальный характер. Фрагменты пластика можно встретить почти в любом месте на планете, в том числе в пищевых продуктах и питьевой воде. В океане даже образовался целый остров из пластиковых и других отходов человеческой жизнедеятельности – Большое тихоокеанское мусорное пятно. И даже на дне Мариинской впадины исследователи обнаружили полиэтиленовый пакет и фантики.

По термином «микропластик» подразумевают любые фрагменты искусственных полимеров размером не более пяти миллиметров. В последние годы существенно увеличилось количество исследований и публикаций, посвящённых проблеме загрязнения микропластиком. Микропластик трудно заметить невооруженным глазом, он легко переносится ветром и проходит системы фильтрации, его охотно поедают животные, в результате чего искусственные полимеры накапливаются в их организме и передаются по пищевой цепочке вплоть до человека. Кроме того, частицы синтетического мусора легко покрываются бактериальным налетом (биоплёнкой) и могут накапливать в себе нерастворимые в воде органические вещества.

Учёные считают, что на сегодняшний день пластик является третьим по массе искусственным материалом на планете после стали и бетона. Общая масса пластмасс, произведенных с начала 1950-х годов, оценивается в 8300 млнт тонн, из которых больше половины — 4900 млн тонн — уже превратилась в мусор. Ежегодно на планете производится 350 млн тонн нового пластика, и эта цифра растет в среднем на 4% в год. При этом в окружающую среду ежегодно попадает около 11 млн тонн микропластика. Это загрязнение происходит двумя путями: либо крупные отходы разрушаются самостоятельно под действием солнца и тепла, либо речь идет о загрязнении материалами, которые исходно производятся в такой форме — их называют первичным микропластиком. К ним относится, например, глиттер или микрошарики из скрабов, производство или продажа которых уже запрещены в нескольких странах.

Кроме того, микропластик попадает в окружающую среду и в результате других случаев:

регулярно случающиеся непреднамеренные выбросы самих гранул, в которых пластмассы производят и транспортируют,

попадание в воду фрагментов синтетических тканей, которое случается после каждой стирки,

истирание резины автомобильных шин, из-за которого микропластик попадает в воздух и свободно разносится на многие километры.

Массовое производство привело к тому, что на планете, похоже, не осталось ни одной экосистемы, где бы нельзя было обнаружить микропластик в детектируемом количестве. Широко известны, например, результаты экспедиции Greenpeace, участникам которой удалось найти синтетические волокна в воде и образцах морского грунта неподалеку от Антарктиды. Микропластик уже находили и на морском дне, и в воздухе больших городов.

Учёными были проведены различные исследования, доказывающие пагубное влияние микропластика на животных. В основном они проводятся на морских животных — рачках, моллюсках, кораллах и рыбах. Например, известно, что высокие концентрации пластика приводят к снижению скорости роста морских звезд, воспалительной реакции у моллюсков, повышенной смертности у ракообразных. В основном это связано с физическим воздействием частиц пластика — они прилипают к жабрам беспозвоночных и забивают их пищеварительную систему. Однако насколько результаты этих экспериментов отражают то, что реально происходит в окружающей среде, остается неизвестным, потому что те концентрации частиц, которые используются в лабораторных экспериментах, на порядки превосходят те, которые встречаются в природе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала большой доклад о влиянии микроскопических фрагментов пластика на здоровье человека. И, несмотря на все перечисленные выше факторы, ВОЗ пришла к выводу, что, по крайней мере на сегодня, нет доказательств опасности микропластика для здоровья людей. Просто потому, что нет достаточного количества достоверных данных.

Было проанализировано влияние на здоровье микропластика, попадающего в организм с питьевой водой. В питьевую воду фрагменты полимеров попадают с дождевой водой, смывающей мелкую пыль, или со сточной водой, где присутствуют, например, фрагменты текстиля.

Медики выделили три типа факторов, которые потенциально могут быть опасны для человека: физическое действие частиц, химические вещества, выделяемые пластиком, и попадание в организм бактерий, которые образуют биоплёнки на поверхности частиц. Основной вывод комиссии звучит следующим образом:

«Исходя из имеющихся ограниченных данных, химические вещества и биоплёнки, связанные с микропластиками в питьевой воде, не представляют серьёзной опасности для здоровья человека. Хотя имеется недостаточно информации для того, чтобы сделать надёжные выводы о токсичности, связанной с физическим воздействием пластиковых частиц, особенно для наноразмерных частиц, нет достоверной информации, которая позволила бы предположить, что это может быть опасно».

Таким образом, на сегодняшний день ВОЗ не считает необходимым вводить обязательный мониторинг уровня микропластика в питьевой воде.

Источник: meduza