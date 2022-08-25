В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскрёба Бурдж-Халифа — на высоте 550 метров с различными зонами, парками и подвесным транспортом

Архитектурное бюро ZNera Space из Дубая предложило оригинальный проект городского центра под названием Downtown Circle. Концепт предусматривает создание устойчивого кольцевидного города на высоте 550 метров, который расположится вокруг небоскрёба Бурдж-Халифа.

Длина окружности такого причудливого города составит 3000 метров. Его планируется разместить на пяти вертикальных опорах. Внутри мегаполиса расположатся жилые, общественные, коммерческие помещения, офисы, исследовательские центры, а также парки. Кольцо сможет похвастаться разнообразным климатом и естественной средой обитания.

Многофункциональный комплекс представляет собой альтернативу традиционным одиночным, не связанным между собой многоэтажным зданиям в мегаполисах. Он будет состоять из двух жилых колец, между которыми расположится сплошная зелёная зона — Skypark. Предусмотрено разделение всей структуры на 5 уровней, которые включают более мелкие блоки для создания ряда жилых, общественных, коммерческих и культурных мест.

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По задумке архитекторов, небесный парк Skypark сможет предложить обитателям Downtown Circle чистый свежий воздух, обильное естественное освещение и панорамный вид на город. В зеленом поясе ZNera Space объединяет различные климатические условия и естественные среды обитания, включая каньоны, песчаные дюны, болота, водопады, пещеры и тропическую растительность.

С целью обеспечения экологической устойчивости, ZNera Space намерена сделать Downtown Circle «неотъемлемой частью городской экосистемы». Здесь разместят дикорастущие растения, зоны для производства продуктов питания, специальные места для сбора дождевой воды и солнечные электростанции, а также системы для фильтрации загрязняющих веществ из воздуха.

Для перемещения по Downtown Circle предусмотрена железнодорожная транспортная система, состоящая из парка подвесных капсул. Они будут перевозить пассажиров по внешнему периметру нижнего яруса кольца, двигаясь со скоростью 100 км/ч. Попутно капсулы смогут обеспечить 360-градусный обзор расположенного внизу города с высоты 500 метров. Дополнительно на крыше внутреннего кольца предусмотрена надземная вертолётная площадка.

Источник: designboom