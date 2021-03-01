В этом году могут выйти три новые модели смарт-часов Moto на Wear OS





Moto 360 — одни из первых популярных смарт-часов, работающих под управлением Wear OS (Android Wear на тот момент). Их производством занималась компания Motorola. Она же выпустила и второе поколение Moto 360 в 2015 году. Однако, уже в 2016-ом Motorola отказалась от рынка умных часов.

В 2019 году состоялся анонс новых Moto 360. Вот только в этот раз ответственной за релиз устройства стала компания eBuyNow. Она заключила лицензионное соглашение с Motorola для использования бренда Moto 360. И, похоже, в этом году нас ждут еще несколько смарт-часов с логотипом Moto. Согласно дорожной карте компании на 2021 год, в июне запланирован анонс «Moto G Smartwatch», а в июле — «Moto Watch» и «Moto One».

Можно предположить, что «Moto G Smartwatch» станут более бюджетной моделью, по аналогии с линейкой смартфонов Motorola. А спустя месяц нам представят смарт-часы в разных типах корпуса: прямоугольном и круглом. Технические характеристики девайсов пока не раскрываются, но можно надеяться на наличие чипа Qualcomm Snapdragon Wear 4100 в старших версиях и Wear 3100 в доступных «Moto G Smartwatch».

К слову, не так давно в сети появились слухи о том, что Samsung может перейти на использование системы Wear OS в своих будущих смарт-часах. Если они окажутся правдой, то платформа от Google может получить существенный толчок для развития, учитывая сколько производителей намерены выпускать новые устройства с Wear OS.

Источник: 9to5google