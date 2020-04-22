В Google Photos вскоре может появиться функция удаления звука из видео





В конце прошлого года музыкальный сервис Deezer выпустил простой open-source инструмент на базе ИИ, способный отделять вокал от музыки. Похоже, нечто подобное сейчас разрабатывает Google для сервиса Google Photos, с той лишь разницей, что сейчас речь об инструменте для удаления звука из видео. По крайней мере, на это указывает последняя версия приложения Google Photos для Android — в исходном коде ПО обнаружились строчки, указывающие на разработку соответствующей функциональности.

Сервис Google Photos, как известно, предлагает достаточно широкие возможности для редактирования фотографий, но вот по части работы с видео все достаточно скромно. Так что возможность убирать звук из видео будет весьма полезным дополнением к арсеналу возможностей приложения. Это должно подстегнуть пользователей чаще обмениваться видео в социальных сетях — теперь им не придется переживать о фоновом шуме или голосах кого-либо поблизости. Потенциально Google может сделать этот инструмент еще более полезным, предусмотрев возможность накладывать фоновую музыку.

Поскольку упоминание функции удаления аудио из видео было обнаружено в последней версии Google Photos, вполне вероятно, что соответствующее обновление выйдет в течение следующих нескольких недель.

Источник: Neowin