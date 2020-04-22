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В Google Photos вскоре может появиться функция удаления звука из видео

В Google Photos вскоре может появиться функция удаления звука из видео

В Google Photos вскоре может появиться функция удаления звука из видео


В конце прошлого года музыкальный сервис Deezer выпустил простой open-source инструмент на базе ИИ, способный отделять вокал от музыки. Похоже, нечто подобное сейчас разрабатывает Google для сервиса Google Photos, с той лишь разницей, что сейчас речь об инструменте для удаления звука из видео. По крайней мере, на это указывает последняя версия приложения Google Photos для Android — в исходном коде ПО обнаружились строчки, указывающие на разработку соответствующей функциональности.

Скриншот обновленного Google Photos

Сервис Google Photos, как известно, предлагает достаточно широкие возможности для редактирования фотографий, но вот по части работы с видео все достаточно скромно. Так что возможность убирать звук из видео будет весьма полезным дополнением к арсеналу возможностей приложения. Это должно подстегнуть пользователей чаще обмениваться видео в социальных сетях — теперь им не придется переживать о фоновом шуме или голосах кого-либо поблизости. Потенциально Google может сделать этот инструмент еще более полезным, предусмотрев возможность накладывать фоновую музыку.

Поскольку упоминание функции удаления аудио из видео было обнаружено в последней версии Google Photos, вполне вероятно, что соответствующее обновление выйдет в течение следующих нескольких недель.

Источник: Neowin

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