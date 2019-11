Deezer разработал Spleeter — простой open-source инструмент на базе ИИ, способный отделять вокал от музыки

Разделение композиции на вокал и аккомпанемент всегда было непростой задачей. Существуют несколько способов сделать это, но, во-первых, процесс занимает достаточно много времени, а во-вторых, результаты зачастую далеки от совершенства. Новый ИИ-инструмент с открытым исходным кодом выполняет эту задачу проще и быстрее.

Spleeter (так называется программное обеспечение) было разработано музыкальным стриминговым сервисом Deezer для исследовательских целей. На днях компания разместила программу на Github, чтобы каждый мог её скачать и попробовать. Spleeter делит аудиофайл на отдельные звуковые дорожки. При использовании достаточно производительного GPU утилита может делать это в 100 раз быстрее, чем в режиме реального времени. Работа программы показана на примере композиции Scatman.



Энди Байо (Andy Baio) протестировал Spleeter и написал отличный пост в своём блоге со множеством собственных примеров. Он отметил, что уровень ошибок, выдаваемый утилитой, крайне низкий по сравнению с другими аналогичными программами. По его словам, она будет особенно полезной для тех, кто создаёт мэшапы. Инструмент чрезвычайно эффективный, но, чтобы им воспользоваться, нужны определённые технические знания, в частности умение работать с программной библиотекой для машинного обучения Google TensorFlow, на базе которой проходило обучение Spleeter.

