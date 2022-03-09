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В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание — Госспецсвязи

В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание — Госспецсвязи

Цифровое телевизионное вещание в Харькове и всей области восстановлено усилиями технического специалиста харьковского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который принадлежит сфере управления Администрации Госспецсвязи.

В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель — UA Харьков. Телебашня в Харькове пострадала от обстрела российскими оккупантами 6 марта и с тех пор украинское эфирное вещание в регионе не велось.

Напоминаем, что кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами, в том числе и в государственном приложении «Дія».

В приложении «Дія» появилась услуга «Дія TV», которая позволяет просматривать марафон украинских телеканалов

Что делать, если враг глушит связь и транслирует пропагандистские каналы — Рекомендации Госспецсвязи


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