В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание — Госспецсвязи

Цифровое телевизионное вещание в Харькове и всей области восстановлено усилиями технического специалиста харьковского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который принадлежит сфере управления Администрации Госспецсвязи.

В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель — UA Харьков. Телебашня в Харькове пострадала от обстрела российскими оккупантами 6 марта и с тех пор украинское эфирное вещание в регионе не велось.

Напоминаем, что кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами, в том числе и в государственном приложении «Дія».