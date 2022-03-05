Что делать, если враг глушит связь и транслирует пропагандистские каналы — Рекомендации Госспецсвязи

На юге и востоке Украины российские оккупационные войска особенно активно обстреливают украинские города — враг глушит связь и транслирует пропагандистские каналы. В связи с этим Госспецсвязи опубликовало очередные рекомендации, которые помогут сориентироваться и найти правдивые источники информации: что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание.

Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео/качество/ 360р или 480р — этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

Кроме того, есть украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua

Также напомним, что продолжается Национальный телемарафон #UAразом: ведущие национальные телеканалы UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о российской войне в Украине.