В приложении «Дія» появилась услуга «Дія TV», которая позволяет просматривать марафон украинских телеканалов

Для пользователей приложения «Дія» стала доступна новая услуга – «Дія TV». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга «Дія TV» запущена вместе со стриминговым сервисом Megogo. Она заключается в трансляции марафона телеканалов, которые объединились, чтобы в режиме 24/7 освещать войну россии против Украины. Благодаря услуге «Дія TV» пользователи смогут получать достоверную актуальную информацию о ситуации в Украине, даже при отсутствии телевизионного сигнала.

Чтобы воспользоваться услугой «Дія TV», в приложении «Дія» выберите раздел «Услуги», а в нем – «Дія TV». Трансляция начнётся автоматически. Сервис доступен для владельцев мобильных устройств на базе iOS и Android.

Как сообщает Михаил Федоров, впоследствии услугу «Дія TV» планируется расширить и добавить в неё детский контент, чтобы немного отвлечь малышей.