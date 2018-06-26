В Киеве открылся коммерческий центр управления кибербезопасности, работающий на базе компании «Октава Киберзахист»

Основатель компаний «Инком» и «Датагруп» Александр Кардаков запустил в Киеве коммерческий центр управления кибербезопасности Security Operation Center, который будет работать на базе компании «Октава Киберзахист». Центр будет работать на базе технологий Cisco, территориально он расположен в UNIT.City, а общая сумма инвестиций приближается к миллиону долларов, сообщает издание Liga.net.

Компания предоставляет услуги по централизованному управлению средствами кибербезопасности, обнаружению и блокированию кибератак в реальном времени, выявлению и расследованию кибер инцидентов, анализу будущих рисков. Новая площадка также является лабораторией и центром компетенций, где возможна демонстрация и моделирование необходимых решений в этой области.

Для того, чтобы оказывать услугу мониторинга сети клиента, центр должен будет развернуть аппаратные и программные средства на стороне клиента. Это может быть как гибридное решение, когда у клиента уже есть свои системы, так и полный аутсорсинг. В этом случае заказчику необходимо арендовать специальный сенсор, обслуживание которого в среднем обойдется в несколько тысяч долларов в месяц. «Октава Киберзахист» сейчас больше ориентируется на средний бизнес — от 200 до 500 рабочих станций.

Как говорит Александр Кардаков, у компании уже есть около десятка первых клиентов. В частности, на сети клиентов уже установлены четыре сенсора стоимостью порядка $20 тыс., при этом центр уже закупил восемь таких сенсоров. Отметим, что в Украине есть и государственная структура, занимающаяся этой проблематикой — это команда реагирования на киберугрозы при Государственной службе специальной связи и защиты информации действует CERT-UA.

Напомним, что в конце 2017 года Александр Кардаков объявил о запуске первого в Украине оператора услуг по киберзащите «Октава Киберзахист».

Источник: Liga.net