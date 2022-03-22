В «Корисну карту» добавили информацию об открытых заведениях питания

Две недели назад компания «ЛУН» создала интерактивную “Корисну карту” (misto.lun.ua/help) с работающими отделениями Новой Пошты, аптеками, заправками и т.д. Но на ней не хватало заведений питания.

Для этого компания по автоматизации заведений Poster запартнерилась из ЛУН и теперь на карте украинцы смогут видеть, какие заведения уже возобновили свою работу, а еще закрыты.

Д-обавить заведение на карту очень легко. Если вы ведете учет в Poster: в админ-панели Poster откройте приложение «ЛУН Місто»; выберите, какое заведение добавить на карту и укажите точный адрес и график работы; выберите пункт Сохранить — в течение 30 минут заведение появится на полезной карте Украины. Важно, чтобы на карте были только работающие заведения. Поэтому будут отображаться только те, у которых есть продажи за последние 2 дня.

Если вы ведете учет не на Poster, то запустите бот @LunAndPosterBot и укажите заведение, график работы, адрес и отправьте геопозицию. В течение 30 минут заведение появится на полезной карте Украины. Чтобы показывать актуальность работы заведения, отвечайте в боте каждое утро на простой вопрос «Работаешь или нет?».