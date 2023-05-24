В Киеве появилась первая маршрутка с валидатором – оплатить проезд можно с помощью банковской карты, смартфона или картой киевлянина

В маршрутных такси столицы уже скоро могут появиться валидаторы – первый, в тестовом режиме заработал в маршрутке №444 сообщением «ст. м. Виставковий центр — вул. Метрологічна».

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Для того чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту с PayPass или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Также оплату можно осуществить картой киевлянина или с помощью кошелька на транспортной карте Киев Цифровой.

Из-за разницы тарифов обычные поездки с транспортной карты и абонементы в маршрутках не будут действовать, пишет Хмарочос. Но карту киевлянина адаптировали под новый функционал валидаторов, которые автоматически будут проверять, привязана ли к ней льгота или искать уже приобретенные поездки. В противном случае будет списана оплата, как и с обычной банковской карты.

В начале сентября петиция киевлян о введении безналичной оплаты во всех видах общественного транспорта столицы набрала достаточное количество голосов и была поддержана городскою властью. В октябре первые валидаторы появились на некоторых маршрутах автобусов «Киевпасстранса».

С 26 октября 2022 года безналичная оплата за проезд работала уже на всех видах и маршрутах коммунального общественного транспорта, а Киевсовет начал переговоры с частными перевозчиками о введении бесконтактных способов расчета в маршрутных такси.

По словам транспортного эксперта Ивана Черныша, некоторое время назад валидаторы уже работали на маршруте 208 от «Киевпасстранса‎», который сейчас закрыт, а один из перевозчиков, обслуживающий маршрут 250, устанавливал собственную систему безналичной оплаты (она также уже не работает).

Кроме более удобного способа расчета, использование валидаторов имеет еще несколько преимуществ – в частности возможность GPS-диспетчеризации транспорта (ведь валидаторы имеют встроенный трекер), более четкий учет пассажиропотока с привязкой ко времени и даже географическим координатам, а также возможность вести учет льготников и совершать полноценную компенсацию за них.