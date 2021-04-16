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В мережі Triolan стався технічний збій — у користувачів зник інтернет

В мережі Triolan стався технічний збій — у користувачів зник інтернет

В мережі Triolan стався технічний збій — у користувачів зник інтернет


Користувачі компанії Triolan скаржаться на те, що в них від ранку 16 квітня не працює домашній інтернет. Про складнощі та перебої у роботі послуги повідомили декілька користувачів у твіттері.

Судячи з повідомлень користувачів, збій спостерігається по всій Україні й проблема, ймовірна, пов’язана з DNS. Деяким користувачам вдалось самотужки розв’язати проблему — внести зміни в налаштуваннях підключення та вказати адресу альтернативного DNS.

У Triolan поки ніяк офіційно не прокоментували збій.

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