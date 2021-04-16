В мережі Triolan стався технічний збій — у користувачів зник інтернет
Користувачі компанії Triolan скаржаться на те, що в них від ранку 16 квітня не працює домашній інтернет. Про складнощі та перебої у роботі послуги повідомили декілька користувачів у твіттері.
Судячи з повідомлень користувачів, збій спостерігається по всій Україні й проблема, ймовірна, пов’язана з DNS. Деяким користувачам вдалось самотужки розв’язати проблему — внести зміни в налаштуваннях підключення та вказати адресу альтернативного DNS.
Зашел в их чат поддержки, по всей Украине в городах в которых они предоставляют услуги пропал интернет. Пока они сами фиксят проблемы, решением для меня было поставить кастомные DNS сервера Cloudflare, ну или гугловские, как хотите
— ニ (@kindofnihilist) April 16, 2021
У Triolan поки ніяк офіційно не прокоментували збій.