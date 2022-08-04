МВД презентовало мобильное приложение для реагирования на случаи домашнего и гендерного насилия

Сегодня Министерство внутренних дел Украины представило мобильное приложение, которое дает возможность пострадавшему лицу вызвать и получить помощь без телефонного звонка, не привлекая внимание обидчика. Это дополнительный и удобный способ реагирования на случаи домашнего и гендерно обусловленного насилия.

Также мобильное приложение – это ресурс с полезной информацией о видах насилия, картой со всеми доступными сервисами рядом и, конечно, кнопкой вызова полиции. Проект реализован при содействии Посольства Великобритании в Украине, Фонда ООН в области народонаселения и при участии Елены Зеленской.

Приложение уже работает, оно доступно для загрузки в Google Play и App Store. Программа интегрирована с информационно-коммуникационной системой «Информационный портал НПУ». Кроме того, разработчики отмечают, что внешний вид и функционал будут меняться, ведь это вопрос безопасности.

Название приложения не распространяется публично, чтобы обидчик не смог определить его на телефоне жертвы. А те, кто страдает от насилия, могут получить информацию и скачать приложение, позвонив на горячую линию 116 123 или написав в личные сообщения на FB-страницу «Розірви коло».

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Представленное приложение «закамуфлировано» под обычное (не выглядит как приложение для вызова полиции и не вызывает подозрений у абъюзера). Основные функции приложения становятся видимы только нуждающимся в помощи полиции. Такая концепция делает его неприметным для обидчика, что позволяет пострадавшей без боязни установить и использовать его в своем телефоне.

Во время презентации Первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что реализация этого проекта – это еще один шаг в борьбе с домашним и гендерно обусловленным насилием.

«Говорят, что в трудные времена общественные привычки становятся более жестокими. И мы даже сами можем не заметить, как становимся терпимыми к насилию, как становимся менее чувствительными к жестокости. И это большая угроза нашей человечности, нам самим. Насилию и жестокости не может быть никаких оправданий, ни при каких условиях. Украина сейчас борется не только за свою свободу, не только за право жить на своей земле, мы боремся с агрессором и за человечность. Для того чтобы оставаться людьми”, — сказала Елена Зеленская.

Домашнее насилие никуда не исчезло, более того в МВД ожидают увеличения количества случаев в будущем.

С начала полномасштабного вторжения в НПУ зарегистрировало более 58 тыс. сообщений о домашнем насилии. Это более чем в два раза меньше прошлогоднего. 18226 обидчиков поставлены на учет. А по результатам опроса, проведенного Фондом Народонаселения ООН среди целевых групп – 56% опрошенных чувствуют, что количество случаев такого насилия в последнее время возросло.

В своем выступлении Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что сегодня война несет угрозу роста случаев насилия в будущем. Поэтому сейчас МВД должно предоставить все инструменты и поддержки, чтобы защитить наиболее уязвимые категории граждан. Министр выразил обеспокоенность, что в обществе звучит заблуждение, что домашнее насилие — привычное явление и говорить и реагировать на него сейчас не ко времени и якобы эту проблему можно решить и после победы.

“Любое насилие, а домашнее прежде всего – недопустимы в цивилизованной стране. Поэтому запуск приложения, когда пострадавшая от насилия женщина может незаметно и оперативно вызвать полицию, системная работа правоохранителей с правозащитными организациями и фокус на общественной безопасности поможет многим украинским семьям преодолеть вызовы и окрепнуть в своих родственных отношениях”, — отметил Денис Монастырский.

Рассказывая о функциональности, заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко, непосредственно занимавшаяся реализацией проекта по созданию приложения, объяснила основные принципы его работы.

«Понимая, что звонок на 102 может стать дополнительным триггером для обидчика, мы стремимся максимально обезопасить пострадавшую, сделать помощь доступной. Для кого-то наше приложение, возможно, станет тем же «спасительным кругом». Его основная цель – предоставить пострадавшим, чаще женщинам, возможность обратиться за помощью без звонка на 102, без необходимости говорить вслух с оператором, без необходимости искать информацию в интернете. Безопасно и быстро», – рассказала Екатерина Павличенко.

Источник: МВД