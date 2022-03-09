В отделениях Новой пошты теперь можно получить международные денежные переводы Western Union и Ria, таким образом знакомые или родственники из-за границы могут отправлять денежные переводы в Украину без комиссии. Льготные условия будут действовать до 31 марта.

В частности, Western Union не взимает комиссию за переводы украинцам из всех стран мира, а Ria – без комиссии только из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.

Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом работающем отделении Новой пошты.

Список таких отделений постоянно обновляется на сайте Новой пошты по следующей ссылке.

Как получить международный денежный перевод в Новой поште: