В отделениях Новой пошты теперь можно получить международные денежные переводы Western Union и Ria, таким образом знакомые или родственники из-за границы могут отправлять денежные переводы в Украину без комиссии. Льготные условия будут действовать до 31 марта.
В частности, Western Union не взимает комиссию за переводы украинцам из всех стран мира, а Ria – без комиссии только из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.
Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом работающем отделении Новой пошты.
Список таких отделений постоянно обновляется на сайте Новой пошты по следующей ссылке.
Как получить международный денежный перевод в Новой поште:
- сообщите оператору номер перевода, который назвал вам отправитель денег;
- назовите фамилию, имя и страну отправителя;
- предоставьте документы, удостоверяющие личность, и получите перевод наличными в гривне.