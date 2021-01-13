В период праздников абоненты lifecell вдвое активнее пользовались мессенджерами и на 50% увеличили потребление 4G-трафика

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Вслед за оператором Vodafone Украина итоги потребления услуг мобильной связи во время празднования Нового года и Рождества подвел lifecell.

По данным оператора, в этом году больше всего поздравлений украинцы передавали с помощью мобильного интернета. Так, в праздничные дни (25 декабря и 31 декабря 2020 года и 1, 6, 7 января 2021 года) потребление 4G-трафика выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальное потребление дата-трафика в сети lifecell наблюдалось 25 декабря в 21:00.

При этом объем поздравлений через мессенджеры вырос в 2 раза, если сравнить с прошлым годом, а количество отправленных SMS уменьшилось на 26%. Объем дата-трафика, использованного абонентами lifecell в YouTube, вырос на 43%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет, украинцы активнее пользовались голосовыми звонками ― их количество выросло на 14% (в начале 2018 года, наоборот, наблюдалось падение на 9%, а в начале 2019 года ― на 6%).

Лидерами среди населенных пунктов (с учетом населения) по потреблению мобильного интернет-трафика на новогодних и рождественских праздниках стали:

до 5 тыс. — с. Старычи Яворовского района Львовской обл.

до 25 тыс. — г. Казатин Хмельницкого района Винницкой обл.

до 50 тыс. — г. Фастов Киевской обл.

до 100 тыс. — г. Умань Черкасской обл.

до 500 тыс. — г. Николаев Николаевской обл.

до 1 млн — г. Львов Львовской обл.

В категории городов с населением более 1 млн человек первое место традиционно занял Киев, далее следуют Одесса и Харьков.

Источник: lifecell